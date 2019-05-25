سيرجيو راموس على رادار ليفربول ومانشستر يونايتد.. ونابولي يرفض عرض ريال مدريد

دخل ناديا ليفربول ومانشستر يونايتد الإنجليزيان في تنافس للظفر بخدمات المدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس، لاعب ريال مدريد.

ووفقًا لصحيفة ”ميرور“، فإن راموس اشتبك لفظيًا مع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، في غرفة خلع الملابس، بعد أن حمّل بيريز اللاعبين مسؤولية الخروج من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا أمام أياكس الهولندي، وأنه اتهم راموس تحديدًا بالتخاذل.

وحصل راموس على بطاقة صفراء في فوز ريال مدريد 2/1 على أياكس في ذهاب دور الـ16، ليقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، إيقاف اللاعب مباراتين، بتهمة تعمد الحصول على بطاقة صفراء، ليخسر ريال مدريد 1/4 أمام أياكس في مباراة الإياب، ويودع البطولة بنتيجة إجمالية 5/3.

وأشارت تقارير صحفية إسبانية، أمس الجمعة، إلى أن راموس يفكر بشكل جدّي في مغادرة ريال مدريد.

وأضافت ”ميرور“ أن مانشستر يونايتد وليفربول، تلقيا إشارة راموس، وبدآ التحرك في محاولة للتعاقد معه بشكل سريع، ويتردد كذلك أن يوفنتوس قد يتجه للتعاقد مع راموس.

وكان راموس، البالغ من العمر 32 عامًا، قريبًا من مغادرة ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد العام 2015، قبل أن يظل مع الفريق الملكي.

وانضم راموس إلى ريال مدريد العام 2005، قادمًا من إشبيلية، وأصبح فيما بعد أحد أهم اللاعبين في الفريق الملكي، وقائده أيضًا.

وشارك راموس في 606 مباريات مع ريال مدريد، سجل فيها 84 هدفًا وصنع 39.

وفاز راموس مع الفريق الملكي بالعديد من البطولات، أبرزها 4 ألقاب في الدوري الإسباني و4 في دوري أبطال أوروبا، علمًا أن عقده ينتهي العام 2021.

في سياق متصل، ذكرت صحيفة ”كوريري ديللو سبورت“ الإيطالية، أن ريال مدريد قدّم عرضًا بقيمة 90 مليون يورو لضم المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، من نادي نابولي.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة نابولي رفضت التخلي عن خدمات اللاعب السنغالي.

ويملك كوليبالي شرطًا جزائيًا يسمح له بالرحيل عن نابولي إلى أي نادٍ غير إيطالي مقابل 150 مليون يورو.