عناوين الصحف الرياضية العالمية.. مباراة برشلونة ضد فالنسيا ومستقبل ماوريسيو ساري (صور)

شكّل نهائي كأس ملك إسبانيا بين برشلونة وفالنسيا المقرر اليوم السبت وشائعات رحيل سيرجيو راموس قائد ريال مدريد أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية.

كما اهتمت الصحف بفوز ليونيل ميسي بالحذاء الذهبي وتصريحات اللاعب الأرجنتيني حول بقاء إرنيستو فالفيردي، ومستقبل المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري المرتبط بيوفنتوس ومصير لاعبي فريق السيدة العجوز.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية، لليوم السبت، 25 مايو.

الصحف الإسبانية

ماركا

تحدثت الصحيفة عن نهائي كأس ملك إسبانيا وكتبت ”لعبة العروش: الحلقة الأخيرة“، كما اهتمت بأخبار رغبة سيرجيو راموس في الرحيل عن ريال مدريد.

سبورت

ركزت الصحيفة بدورها على نهائي كأس ملك إسبانيا وتصريحات ميسي وكتبت ”ميسي مع استمرار فالفيردي“ كما تحدثت عن تصريحات المدرب الإسباني حول الفرنسي أنطوان غريزمان.

أس

ركزت ”أس“ على أخبار رغبة سيرجيو راموس قائد ريال مدريد في الرحيل عن الفريق الصيف المقبل، كما تحدثت عن نهائي كأس الملك الذي يجمع برشلونة وفالنسيا وكتبت ”كأس الغفران أو كأس الوهم“.

موندو ديبورتيفو

سلطت الصحيفة الكتالونية الضوء على نهائي كأس ملك إسبانيا بين برشلونة وفالنسيا وكتبت ”ميسي ما زال جريحًا، الكأس علاج“.

كما تحدثت الصحيفة عن حسم النجم الأرجنتيني لجائزة الحذاء الذهبي.

الصحف البريطانية

صن

ركزت الصحيفة على مستقبل الإيطالي ماوريسيو ساري مدرب تشيلسي الحالي وكتبت ”يوفنتوس يستعد للتحرك من أجل التعاقد مع ساري بعد نهائي الدوري الأوروبي“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على نتائج الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي وكتبت ”ديجون يلعب الحسم، وكان ينزل لدوري الدرجة الثانية“ و“باريس ينهي الموسم بنتيجة سيئة“.

كما اهتمت الصحيفة بفريق أولمبيك مارسيليا الذي طالبت جماهيره باستقالة إدارة الفريق وكتبت ”يجب نسيان كل شيء“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديل سبورت

ركزت الصحيفة على الوجه الجديد ليوفنتوس حال التعاقد مع ساري وكتبت ”ولادة يوفنتوس مضاد لآليغري“ مؤكدة أن مصير عدة لاعبين في الفريق سيتغير وإمكانية عودة غونزالو هيغواين.

كما تحدثت عن مدافع نابولي كوليبالي وكتبت ”نابولي رفض 90 مليونًا لبيعه“.

كما تحدثت عن اللقاء الأخير المرتقب لماورو إيكاردي رفقة إنتر ميلان.

توتو سبورت

اهتمت الصحيفة برغبة يوفنتوس في التعاقد مع ساري وكتبت ”الكل في يوفنتوس معك“، كما تحدثت عن مستقبل ديبالا الذي قال: ”أريد أن أبقى“، وانسحاب ماوريسيو بوكيتينيو من سباق تعويض آليغري حيث يفضل البقاء في توتنهام.

لاغازيتا ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على تغييرات يوفنتوس في ظل ارتباط الفريق بساري حيث أكدت الشكوك حول بيانيتش وديبالا وعودة هيغواين.

كما اهتمت بمستقبل الكرواتي ماندزوكيتش الذي يبقى أقرب للرحيل حيث تلقى عرضًا من الصين.