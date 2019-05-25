نهائي كأس إسبانيا وكأس ألمانيا.. مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يقام اليوم السبت نهائي كأس ملك إسبانيا، وكذلك نهائي كأس ألمانيا وانطلاق الجولة الأخيرة لدوري المحترفين الإماراتي والدوري الإيطالي.

وفيما يأتي مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 25 من مايو، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيتي مكة المكرمة والقاهرة:

نهائي كأس ملك إسبانيا:

برشلونة VS فالنسيا، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 3.

نهائي كأس ألمانيا:

بايرن ميونخ VS لايبزيغ، الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت القاهرة على قناة 4beIN SPORTS HD.

نهائي كأس البرتغال:

سبورتنغ لشبونة VS بورتو، الساعة 19:15 بتوقيت مكة المكرمة، 18:15 بتوقيت القاهرة على قناة Sport TV 1.

الدوري الإيطالي:

فروسينوني VS كييفو، الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 4.

بولونيا VS نابولي، الساعة 21:30 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 4.

الدوري الإماراتي:

شباب الأهلي دبي VS الفجيرة، الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية HD 2.

الإمارات VS الشارقة، الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية HD 1.

دبا الفجيرة VS بني ياس، الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية HD 3.