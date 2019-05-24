ميركاتو الأندية الأوروبية.. هل يلحق راموس برونالدو في يوفنتوس؟ وميسي يطلب نجم مانشستر سيتي ويدعم فالفيردي

بعد يومين من هيمنة الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، على تقارير الصحافة الأوروبية والعالمية، بشائعة انتقاله لتدريب نادي يوفنتوس الإيطالي، هدأت الأوضاع ”حتى إشعار آخر“، فيما يخص مستقبل ”البيب“، وعاد نادي ريال مدريد لتصدر أنباء سوق الانتقالات الصيفية مرة أخرى.

هل يلحق راموس برونالدو في يوفنتوس؟

وكان قائد ريال مدريد سيرجيو راموس هو العنوان الرئيس، اليوم الجمعة، في الميركاتو الصيفي، بعد أن أشارت صحيفة ”ماركا“ وثيقة الصلة بالنادي الملكي، إلى أن مستقبل راموس في ”سانتياغو برنابيو“ يبدو غامضًا للغاية.

وقالت ”ماركا“ إن راموس يريد حسم مصيره خلال الأيام المقبلة، ومعرفة ما إذا كان سيستمر في النادي الأبيض أم لا للبحث عن فريق أوروبي كبير يمكنه الانضمام إليه.

وأوضحت ”ماركا“ أن راموس لا يزال لديه الدافع لملاحقة المزيد من الكؤوس، إلا أنه مستعد لاستكشاف ذلك خارج ريال مدريد، بعد أن وجد نفسه محبطًا بسبب بعض الأشياء التي حدثت داخل النادي الموسم الحالي، وقالت: ”راموس ليس مستعدًا لإحداث مشكلة، لكنه سيدرس خياراته أثناء إجازته“.

وأكدت تقارير صحفية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي يريد ضم زميله السابق في نادي ريال مدريد سيرجيو راموس إلى البيانكونيري.

وأشار موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي إلى أن رونالدو يعلم حالة الإحباط التي يعاني منها راموس في ريال مدريد بعد نهاية موسم كارثي، مع استمرار غموض الرؤية بالنسبة للفريق في الموسم المقبل، وهو ما دفعه إلى مطالبة إدارة يوفنتوس بالتعاقد مع قائد الميرينغي.

وقال الموقع، في تقرير نشره، اليوم الجمعة، إن المدير الرياضي لنادي يوفنتوس فابيو باراتيتشي يرى أن راموس سيكون داعمًا قويًا لدفاع البيانكونيري الموسم المقبل، خاصة بعد اعتزال أندريا بارزالي نهاية الموسم الجاري، ورغبة النادي بدعم الدفاع مع وجود بونوتشي وكيلليني.

ريال مدريد يصدم توتنهام

قالت صحيفة ”آس“ الإسبانية إن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي أجرى اتصالات رسمية مع مسؤولي ريال مدريد هذا الأسبوع، في محاولة لشراء ماركو أسينسيو لاعب الميرينغي.

وأضافت بقولها، في تقرير نشرته، اليوم الجمعة، أن المدير العام لنادي ريال مدريد خوزيه أنخل سانشيز أكد أن أسينسيو ليس للبيع، وأن أي نادٍ يريد شراءه يتعيَّن عليه دفع الشرط الجزائي في عقد أسينسيو، والذي يبلغ 700 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد يرفض تمامًا التفريط في أسينسيو، لأنه مؤمن للغاية بإمكانات اللاعب منذ انضمامه إلى الريال في العام 2016 من نادي إسبانيول، ويرى فيه إحدى ركائز مشروعه الجديد في الميرينغي.

وأكدت ”آس“ أن هذا ليس رأي زيدان وحده، ولكن إدارة ريال مدريد ترفض التفريط في أسينسيو، وترى أنه من المستحيل التفريط في اللاعب، الذي يرتبط بعقد مع النادي حتى منتصف العام 2023.

وتابعت الصحيفة بقولها:“اهتمام توتنهام بماركو أسينسيو ليس جديدًا، في ظل إعجاب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو باللاعب منذ فترة طويلة، ومحاولته التعاقد معه من قبل، ولكن إدارة ريال مدريد رفضت العرض سابقًا وحاليًا“.

وشددت على أنه من المستحيل أن يفرّط ريال مدريد في أسينسيو، حتى مع وجود عروض أخرى من أندية مثل ليفربول الإنجليزي، الذي تأهل برفقة توتنهام إلى نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ليروي ساني إلى برشلونة؟

قالت صحيفة ”الديلي ستار“ البريطانية إن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني طالب إدارة ناديه بالتعاقد مع الألماني ليروي ساني، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأضافت الصحيفة بقولها، في تقرير نشرته، اليوم الجمعة، أن ميسي أبلغ إدارة برشلونة بضرورة التعاقد مع ليروي ساني، بدلًا من الفرنسي أنطوان غريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني.

وأعلن غريزمان رسميًا أنه سيرحل عن الروخي بلانكوس نهاية الموسم الجاري، وترددت أنباء حول اقترابه من الانضمام إلى برشلونة، وسط حالة من التضارب حول موقف لاعبي برشلونة وعلى رأسهم ميسي من صفقة غريزمان.

وأشارت ديلي ستار إلى أن هناك حالة رفض بين لاعبي البارسا لانضمام غريزمان إلى البلوغرانا، بعد أن رفض المهاجم الفرنسي عرض برشلونة قبل بداية الموسم المنقضي، إضافة إلى أن سعره سيكون مرتفعًا، كون الشرط الجزائي في عقده يبلغ 120 مليون يورو.

وكان نادي بايرن ميونخ الألماني قد أبدى رغبته في التعاقد مع ليروي ساني، وهو ما أكده أولي هونيس، رئيس النادي البافاري، بقوله لصحيفة ”بيلد“:“نحن نتفاوض بشكل شخصي مع ليروي ساني جناح مانشستر سيتي“.

ورصد بايرن ميونخ 100 مليون يورو لضم ساني، ليكون الصفقة الأغلى في تاريخ العملاق البافاري حال نجاح المفاوضات.

ميسي يدعم فالفيردي

أكد الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد نادي برشلونة الإسباني أنه وزملاءه في الفريق سبب الخروج أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا، وليس المدرب إرنستور فالفيردي.

وقال ميسي خلال المؤتمر الصحفي قبل نهائي كأس ملك إسبانيا:“نحن اللاعبين سبب الخروج أمام ليفربول، وليس فالفيردي، إنه مدرب عظيم واتمنى استمراره معنا“.

وتحدث ميسي عن مدربه فالفيردي قائلًا: قد يعجب البعض أو لا يعجبه، ولكن في النهاية هو لم يخسر إلا في مباراتين ضد الليفر وروما، وفي غيرها قدم مستويات عظيمة وجعلنا نحقق بطولات عديدة، وأتمنى استمراره معنا“.

وأضاف:“لقد تلقينا ضربة موجعة في الأنفيلد، وكل اللاعبين تلقوها، وكان من الصعب على الجميع أن ينهضوا من جديد، لكننا الآن نملك فرصة للظفر بالثنائية المحلية، في نهائي الكأس أمام فالنسيا، وسنسعى لذلك“.

ديبالا يرفض الرحيل

أكد الأرجنتيني باولو ديبالا نجم نادي يوفنتوس الإيطالي أنه لن يرحل عن ناديه الموسم المقبل.

وقال ديبالا خلال تصريحات لشبكة ”سكاي إيطاليا“:“لا أريد الرحيل عن يوفنتوس، وسأبقى هنا العام المقبل“.

وحول تصريحات أخيه ومدير أعماله حول رغبته في الرحيل، قال ديبالا: ”لقد قال رأيه الشخصي، ولكنني أبلغت رغبتي إلى مسؤولي يوفنتوس، وهم يعلمون أنني أرغب في الاستمرار“.

وأكد ديبالا أنه أبلغ فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي ليوفنتوس بأنه مستمر مع الفريق، وقال إن الأمر لا يعتمد فقط على رغبته الشخصية، لأن هناك قرارات تخص النادي والمدرب المقبل، بعد رحيل ماسيميليانو أليغري نهاية الموسم.