كريستيانو رونالدو يغازل ”المحبط“ سيرجيو راموس

قالت تقارير صحفية إن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي يريد ضم زميله السابق في نادي ريال مدريد سيرجيو راموس إلى البيانكونيري.

وأشار موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي إلى أن رونالدو يعلم حالة الإحباط التي يعاني منها راموس في ريال مدريد بعد نهاية موسم كارثي، مع استمرار غموض الرؤية بالنسبة للفريق الموسم المقبل، وهو ما دفعه إلى مطالبة إدارة يوفنتوس بالتعاقد مع قائد الميرينغي.

وقال الموقع في تقرير نشره، اليوم الجمعة، إن المدير الرياضي لنادي يوفنتوس فابيو باراتيتشي يرى أن راموس سيكون داعمًا قويًا لدفاع البيانكونيري الموسم المقبل، خاصة بعد اعتزال أندريا بارزالي نهاية الموسم الجاري، ورغبة النادي بدعم الدفاع مع وجود بونوتشي وكيلليني.

ومرّ ريال مدريد بواحد من أسوأ مواسمه خلال سنوات، بعد أن احتل المركز الثالث في الدوري الإسباني، الليغا، وخروجه من كأس الملك أمام برشلونة من الدور قبل النهائي، ووداع دوري أبطال أوروبا في دور الـ16 أمام أياكس أمستردام الهولندي.

وكانت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية قد أشارت إلى أن راموس يريد معرفة مصيره خلال الأيام المقبلة، ومعرفة ما إذا كان سيستمر في النادي الأبيض أولًا للبحث عن فريق أوروبي كبير يمكن الانضمام إليه.

وأوضحت ”ماركا“ أن راموس لا يزال لديه الدافع لملاحقة المزيد من الكؤوس، إلا أنه مستعد لاستكشاف ذلك خارج ريال مدريد، بعد أن وجد نفسه محبطًا بسبب بعض الأشياء التي حدثت داخل النادي الموسم الحالي، وقالت:“راموس ليس مستعدًا لإحداث مشكلة، لكنه سيدرس خياراته أثناء إجازته“.