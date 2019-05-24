تطور جديد ضد كريستيانو رونالدو في قضية اتهامه باغتصاب فتاة أمريكية

كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الجمعة، تطورًا جديدًا في قضية اتهام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، باغتصاب فتاة أمريكية.

وكانت تقارير تحدثت عن اتهام فتاة أمريكية تدعى كاثرين مايورغا، وتبلغ من العمر 34 عامًا، باغتصابها، في حادثة تعود إلى العام 2009، في لاس فيغاس، لكن رونالدو نفى التهمة.

وبحسب صحيفة ”صن“ فإن رونالدو سيستدعى لحضور جلسات محاكمته، بعد أن نجح محامو كاثرين مايورغا في التوصل إلى عنوان رونالدو في إيطاليا.

ورفض المتحدث باسم رونالدو التعليق على هذه الأنباء المنتشرة، لكنه أصر على أن قصة استدعاء اللاعب البرتغالي ”كاذبة تمامًا“.

وفي أكتوبر الماضي كشفت مجلة ”دير شبيغل“ الألمانية واسعة الانتشار، وثيقة وقّع عليها كريستيانو رونالدو لتسوية خلافاته مع كاثرين مايورغا التي تتهمه باغتصابها في لاس فيغاس العام 2009 ودفع 375 ألف دولار لها مقابل السكوت وعدم الكشف عن الأمر.