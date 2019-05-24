إيقاف مسؤول في نادٍ إيطالي 5 سنوات للاعتداء على منافس

عوقب نائب رئيس نادي فيتربيزي بالإيقاف 5 سنوات للاعتداء على رئيس نادٍ منافس قبل مباراة بينهما في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي لكرة القدم يوم الأربعاء.

وقالت لجنة الانضباط بالمسابقة إن جيورجيو لاكافا رئيس نادي أريتسو احتاج للعلاج بالمستشفى بعد تعرضه لركلات ولكمات من لوتشيانو كاميلي مسؤول فيتربيزي بالقرب من نفق غرف الملابس قبل انطلاق مواجهة بينهما في ملحق الترقي.

وأوضحت رابطة دوري الدرجة الثالثة في بيان أن كاميلي دفع لاكافا من الخلف وركل ساقيه ”وضربه بعنف شديد موجهًا لكمة نحو الرأس“.

وأضاف البيان أن كافا سقط أرضًا وحصل على الإسعافات الأولية ثم نُقل إلى المستشفى للخضوع لفحوص.

وفاز أريتسو 1/0 ليكمل تفوقه 5/0 في النتيجة الإجمالية في مباراتي الذهاب والإياب. ولم يتسنّ الحصول على تعليق فوري من فيتربيزي على الواقعة.