وكالة أنباء إيطالية: يوفنتوس ينهي صفقة غوارديولا وتقديمه رسميًا 14 يونيو

قالت تقارير صحفية إيطالية، إن نادي يوفنتوس سيقوم بتقديم مدربه الجديد، الإسباني بيب غوارديولا، لوسائل الإعلام رسميًا، يوم 14 يونيو المقبل.

وأشارت وكالة الصحافة الإيطالية، في تقرير نشرته اليوم الخميس، إلى أن مسؤولي يوفنتوس أنهوا جميع الاتفاقات الخاصة بعقد غوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي الحالي، رفقة اليوفي، ولا يتبقى سوى الإعلان الرسمي عن الصفقة المدوية.

وأكدت أن عقد غوارديولا مع يوفنتوس سيكون لمدة 4 مواسم، ويحصل المدرب على راتب سنوي يبلغ 28 مليون يورو، ولكن الوكالة أشارت إلى أنه ليس من الواضح حتى الآن ما إذا كان هذا الراتب شاملًا أم صافيًا أي خالص الضرائب.

وسوف يكون غوارديولا مدربًا ليوفنتوس خلفًا لماسيميليانو أليغري، الذي سينفصل عن النادي بنهاية الموسم الجاري.

وقاد غوارديولا نادي مانشستر سيتي للتتويج بالثلاثية المحلية هذا الموسم، بعد الفوز بكأس الرابطة على حساب تشيلسي، والدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ، بفارق نقطة واحدة فقط عن ليفربول، وأخيرًا كأس إنجلترا بعد سحق واتفورد بنصف دستة أهداف في المباراة النهائية.

ولكن السيتي لم يذهب أبعد من دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا، بعد الخروج أمام توتنهام هوتسبير الإنجليزي، الذي تأهل إلى النهائي مع ليفربول.

وسبق أن أكد غوارديولا استمراره مع مانشستر سيتي الموسم المقبل، كما أشارت تقارير إلى أنه ليس على قائمة المدربين الذين يرغب النادي الإيطالي في التعاقد معهم.