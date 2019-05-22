ميركاتو الأندية الأوروبية.. شائعة غوارديولا ونهاية صفقة بوغبا.. وبرشلونة يقترب من ”بيستوليرو“ جديد

خطف الإسباني بيب غوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الأضواء في تقارير الصحافة الأوروبية والعالمية اليوم الأربعاء، بعد الشائعات التي ترددت أمس، بأن نادي يوفنتوس الإيطالي توصل إلى اتفاق بالفعل مع غوارديولا لقيادة البيانكونيري لمدة 4 مواسم، خلفاً للمدرب ماسيمليانو أليغري.

شائعة غوارديولا

وكان الصحفي فيديريكو جيناريللي، الذي يعمل في ”راديو سبورتيفا“، قد أشار إلى أن يوفنتوس توصل إلى اتفاق مع غوارديولا، الذي سيكون مدربًا جديدًا للفريق بعقد لـ4 سنوات، حسبما ذكر الصحفي بموقعه على ”تويتر“.

وأشار جيناريللي إلى أن غوارديولا التقى المدير الرياضي لنادي يوفنتوس فابيو بارتيتشي، في أحد الفنادق الكبرى في مدينة ميلانو الإيطالية.

نفي إيطالي

إلا أن الصحف الإيطالية الصادرة صباح اليوم نفت تلك الشائعة جملة وتفصيلاً، وكان أبرزها صحيفة ”غازيتا ديلوسبورت“ التي قالت إن نادي يوفنتوس وضع ماوريسيو ساري، مدرب تشيلسي الإنجليزي، على رأس قائمة المرشحين لقيادة البيانكونيري.

وأضافت بقولها، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء: ”رئيس النادي أندريا أنييلي أجرى بالفعل اتصالات مع ساري، كي يقود يوفنتوس الموسم المقبل، حيث يعتبر مدرب تشيلسي المرشح المفضل لدى رئيس بطل إيطاليا“.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة يوفنتوس نفت تماماً ما تردد عن وجود مفاوضات مع الإسباني بيب غوارديولا، لتولي القيادة الفنية للبيانكونيري.

وحقق ساري المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ، رفقة تشيلسي هذا الموسم، وخسر بطولة كأس الرابطة أمام مانشستر سيتي بركلات الترجيح، وتأهل إلى نهائي بطولة الدوري الأوروبي، اليوروبا ليغ، ويلتقي يوم الأربعاء المقبل مع أرسنال في المباراة النهائية.

كما نفت هيئة الإذاعة البريطانية ”بي بي سي“ شائعة انتقال غوارديولا لتدريب يوفنتوس، وقالت إن المدرب الإسباني مستمر رفقة مانشستر سيتي في الموسم الجديد.

ميركاتو ريال مدريد

قالت صحيفة ”آس“ إن تجديد عقد الألماني توني كروس نجم نادي ريال مدريد الإسباني سيكون له تأثير مباشر على صفقة الفرنسي بول بوغبا نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأعلن ريال مدريد أمس الأول تجديد عقد كروس حتى 30 يونيو عام 2023، لينهي بذلك التقارير التي أشارت إلى احتمال رحيل كروس عن الميرينغي بنهاية الموسم الجاري، في ظل رغبة الريال في التعاقد مع بوغبا ولاعب وسط توتنهام هوتسبير الإنجليزي كريستيان إريكسين.

وأضافت الصحيفة بقولها، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء: ”تجديد عقد كروس، وزيادة راتبه، يمكن أن يكون لها عواقب على عملية بوغبا في ريال مدريد، الذي لن يسعى نحو إتمام صفقة بوغبا المعقدة نسبياً هذا الصيف، وربما يضعها في خططه المستقبلية لما بعد الميركاتو الصيفي“.

وأشارت إلى أن بوغبا يمثل رغبة شخصية للفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، حيث يضعه زيزو بوصفه أحد ركائز خطته الحالية في الريال، مؤكدة أن زيدان يضع مواطنه المتوج ببطولة كأس العالم الأخيرة في روسيا 2018، بوصفه الصفقة الأهم للميرينغي، حتى وإن تم وضعها في مقارنة مع البلجيكي إدين هازارد نجم تشيلسي الإنجليزي.

وأكدت الصحيفة المقربة من إدارة ريال مدريد، أن المطالب المالية لنادي مانشستر يونايتد في صفقة بوغبا، والتي تتراوح في حدود الـ170 مليون يورو لبيع اللاعب، تجبر ريال مدريد على تأجيل الصفقة حالياً، والتحرك نحو ضم إريكسين، الذي ينتهي عقده رفقة السبيرز في منتصف العام المقبل.

وفي سياق متصل، قالت تقارير صحفية إن نادي ريال مدريد بدأ رحلة البحث عن مهاجم جديد، بعد تعثر المفاوضات مع نادي انتراخت فرانكفورت الألماني، في صفقة الصربي لوكا يوفيتش.

ويطالب انتراخت فرانكفورت بالحصول على 100 مليون يورو مقابل بيع يوفيتش، البالغ من العمر 21 عاماً، وهو ما رفضه مسئولو ريال مدريد باعتبار أن هذا الرقم مبالغ فيه للغاية.

وقال برنامج ”الشرنغيتو“ الإسباني إن ريال مدريد يرغب في ضم أندريا بيلوتي، مهاجم نادي تورينو الإيطالي، وقائد الفريق، اعتباراً من الموسم المقبل، في حالة فشل صفقة يوفيتش.

وكشفت تقارير صحفية دخول توتنهام الإنجليزي في سباق لضم داني سيبايوس، لاعب خط وسط ريال مدريد، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، فإن توتنهام مستعد لتقديم عرض يتراوح بين 40 و50 مليون يورو، لضم سيبايوس في الصيف.

خليفة سواريز

يواصل نادي برشلونة الإسباني رحلته نحو البحث عن مهاجم بديل للأوروغوياني لويس سواريز، في ظل النقص الهجومي الحاد الذي يعاني منه البلوغرانا، مع عدم وجود رأس حربة مميز بخلاف ”البيستوليرو“.

وقالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، إن نادي برشلونة عرض 25 مليون يورو؛ لضم المهاجم الأوروغوياني ماكسي غوميز، لاعب سلتا فيغو، بداية من الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، أن العرض المبدئي الذي قدّمه مسئولو برشلونة لم يجد صدى إيجابيا من جانب سلتا فيغو، في ظل أن غوميز 22 عاما يملك شرطاّ جزائياً في عقده تبلغ قيمته 50 مليون يورو، والذي ينتهي منتصف عام 2022.

وشارك ماكسي غوميز هذا الموسم في 36 مباراة مع سلتا فيغو، وأحرز 13 هدفاً وصنع 5 أخرى.

وأكدت ”سبورت“ أن غوميز كان أحد أهداف برشلونة منذ فترة، قبل أن تتحول البوصلة باتجاه المهاجم الصربي لوكا يوفيتش، لاعب انتراخت فرانكفورت الألماني.

وقالت إن ماكسي غوميز يتمتع بعلاقة طيبة للغاية مع لويس سواريز، كون اللاعبين في منتخب أوروغواي، وسبق أن قام سواريز بترشيح غوميز على مسئولي نادي ليفربول الإنجليزي، ناديه السابق.

وتابعت الصحيفة بقولها: ”يرى مسئولو سلتا فيغو أن هذا هو التوقيت المناسب لبيع ماكسي غوميز، في ظل اهتمام برشلونة، ورغبة اللاعب في الانضمام إلى البلوغرانا، كما أن النادي سيحقق مكسباً مادياً كبيراً من الصفقة، كون التعاقد مع غوميز قد تم في عام 2017 مقابل 4 ملايين يورو من نادي ديفنسور الأوروغوياني“.

مأزق دي خيا

كشفت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، أن الحارس الإسباني دافيد دي خيا أخبر إدارة فريقه بعدم رغبته في تمديد عقده المنتهي صيف 2020، وهو ما يجبر إدارة الفريق على بيعه في الصيف المقبل للاستفادة منه ماليًّا.

ورفضت إدارة يونايتد منح اللاعب راتبًا أسبوعيًّا يصل إلى 350 ألف جنيه إسترليني، وقدمت عرضًا أقل، لكن وكلاء اللاعب رفضوا العرض الأخير.

ويفرض قرار الحارس الدولي الإسباني على إدارة مانشستر بيع الحارس، ويرغب باريس سان جيرمان الفرنسي في ضمه ومستعد لتقديم عرض يصل إلى 60 مليون جنيه إسترليني رغم بقاء موسم واحد في عقده.