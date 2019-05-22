بعد أنباء مفاوضات غوارديولا.. يوفنتوس يبدأ اتصالاته مع ساري لقيادة الفريق الموسم المقبل

كشت تقارير صحفية تطورات ملف المدرب الجديد لنادي يوفنتوس الإيطالي، في أعقاب رحيل ماسيميليانو أليغري بنهاية الموسم الجاري، وسط أنباء عن توصل اليوفي إلى اتفاق بالفعل مع الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، لقيادة الفريق بداية من الموسم المقبل.

وقالت صحيفة ”غازيتا ديلوسبورت“ الإيطالية إن نادي يوفنتوس وضع ماوريسيو ساري، مدرب تشيلسي الإنجليزي، على رأس قائمة المرشحين لقيادة البيانكونيري.

وأضافت في تقرير نشرته، اليوم الأربعاء: ”رئيس النادي أندريا أنييلي أجرى بالفعل اتصالات مع ساري، كي يقود يوفنتوس الموسم المقبل، حيث يعتبر مدرب تشيلسي المرشح المفضل لدى رئيس بطل إيطاليا“.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة يوفنتوس نفت تمامًا ما تردد عن وجود مفاوضات مع غوارديولا، لتولي القيادة الفنية للبيانكونيري.

وحقق ساري المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز، برفقة تشيلسي هذا الموسم، وخسر بطولة كأس الرابطة أمام مانشستر سيتي بركلات الترجيح، وتأهل إلى نهائي بطولة الدوري الأوروبي، ويلتقي يوم الأربعاء المقبل مع آرسنال في المباراة النهائية.

وكان فيديريكو جيناريللي، الصحفي في ”راديو سبورتيفا“، أشار إلى أن يوفنتوس توصل إلى اتفاق مع غوارديولا، الذي سيكون مدربًا جديدًا ليوفنتوس بعقد لـ4 سنوات، حسب ما ذكره الصحفي بموقعه على ”تويتر“.

لكن الصحفي الموثوق كريشيتللو نفى كل هذه التقارير، موضحا: ”لقد قرأنا الأخبار الصاخبة قبل دقائق حول تدريب بيب لليوفي ثم حاولنا التحقق منه، والخبر الذي نريد أن نقوله لكم هو أن بيب لن يدرب يوفنتوس، في الأصل بيب ليس ضمن قائمة يوفنتوس لتدريبهم“.

وتابع: ”مدرب تشيلسي ماوريسيو ساري ومدرب لاتسيو سيمون إنزاغي هما على رأس هرم تدريب يوفنتوس في الموسم المقبل، بينما بيب لا؟ لن يدربهم، سيبقى في سيتي“.