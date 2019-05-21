عناوين الصحافة الرياضية العالمية: مبابي ”أستاذ الأنا“.. ونتائج ريال مدريد زيدان لا تؤهله للدوري الأوروبي (صور)

ما زال النجم الفرنسي كليان مبابي وتصريحاته التي فتحت باب الخروج من باريس سان جيرمان تثير اهتمام الصحف العالمية، بالإضافة لصفقات ريال مدريد وبرشلونة الذي يبحث عن هداف.

كما تحدثت الصحف عن المرشحين لمنصب مدرب يوفنتوس، مؤكدة أن ساري يبقى المرشح الأول، واهتمت أيضًا بمشاكل ميلان مع قانون اللعب المالي النظيف.

الصحف الإسبانية

الموندو ديبورتيفو

اهتمت ماركا بصفقة الفرنسي أنطوان غريزمان الذي يقترب من التوقيع لبرشلونة وكتبت ”برشلونة يبحث عن المزيد من الأهداف“.

كما تحدثت عن اعتزال تشافي هيرنانديز وقرار بدايته كمدرب، وتصريحات كليان مبابي التي قد تدفع ريال مدريد للتحرك لضمه.

ماركا

ركزت ماركا على تصريحات كليان مبابي وكتبت ”مبابي فتح نافذة وينظر لنيمار“ في إشارة لإمكانية خروجه هذا الصيف أو رحيل النجم البرازيلي.

كما تحدثت الصحيفة عن الصفقات التي يعمل ريال مدريد على تنفيذها في الأسابيع القادمة.

سبورت

خصصت الصحيفة صفحتها الأولى لحوارها مع تشافي هيرنانديز الذي اعتزل كرة القدم وقرر العمل كمدرب وركزت على كلماته: ”سيكون من الفخر أن أدرب ميسي“، في إشارة لرغبته بتدريب برشلونة في المستقبل القريب.

كما تحدثت الصحيفة عن قرب حسم برشلونة لصفقة الهولندي دي ليخت مدافع أياكس.

آس

ركزت الصحيفة على اللقاءات التي خاضها زيدان كمدرب لريال مدريد في الليغا وكتبت ”ليغا زيدان“، مؤكدة أن نتائج الفريق في 11 لقاء مع زيدان لا تؤهله للدوري الأوروبي لكونه يحتل المركز الثامن بـ 17 نقطة.

كما اهتمت بتأكيد باريس سان جبرمان بقاء كليان مبابي في الفريق الموسم القادم.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على مصير المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري مع تشيلسي وكتبت: ”ساري يرغب في معرفة قرار إدارة تشيلسي بسرعة لكون يوفنتوس ينتظره“.

كما تحدثت عن إمكانية لحاق هاري كين بنهائي دوري الأبطال وتحدثت عن قبعة المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على تصريحات كليان مبابي ورغبته في دور جديد في الفريق الباريسي أو مشروع جديد وكتبت ”كليان مبابي أستاذ الأنا“.

كما تحدثت عن قضية وفاة إيميليانو سالا لاعب كارديف وناديه الأول نانت وكتبت ”الأسرار الأخيرة“.

واهتمت الصحيفة بقرار جان لويس غاسكيه مدرب سانت إيتيان الذي قرر الرحيل.

فرانس فوتبول

خصصت الصحيفة غلافها للنجم البرازيلي نيمار ومستقبله وكتبت ”نيمار 11 طريقًا ليكبر“.

كما خصصت عددها الأسبوعي لحوار مع إيمريك لابورت مدافع مانشستر سيتي وتحدثت عن فرانك ريبيري جناح بايرن ميونخ الذي أنهى مسيرته مع الفريق الألماني.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على خليفة أليغري في يوفنتوةس وكتبت: ”ساري إلى الأمام“، مؤكدة أن الإدارة اتصلت بمدرب تشيلسي دون أن تغلق ملف بوكيتينو.

تحدثت الصحيفة عن تعاقدات أتلانتا ونابولي المحتملة في الصيف القادم وعلى رأسها المهاجمان السلوفيني وايليتيتش والإيطالي كوالياريلا.

توتو سبورت

اهتمت الصحيفة بعودة بول بوغبا لتورينيو للمشاركة في وداع بارزالي وكتبت عن لسانه: ”يوفنتوس بيتي“.

كما تحدثت عن لقاء تورينو وميلان الذي يعتبر قمة من أجل التأهل لأوروبا.

الصحيفة ركزت على مشاكل ميلان مع اللعب المالي النظيف والتي قد تؤدي لإبعاده عن دوري الأبطال.