وداع ودموع في الدوري الإيطالي.. وسباق لخلافة أليغري

دخل فيورنتينا معركة للنجاة من الهبوط لدوري الدرجة الثانية بعد أن خسر أمام بارما بهدف في الدقائق الأخيرة، في حين انتقد كلاوديو رانييري، مدرب روما، ناديه مجددًا بسبب عدم تجديد عقد دانييلي دي روسي، ما اضطر اللاعب للاعتزال.

وفيما يلي أبرز خمس نقاط في الأسبوع قبل الأخير بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم:

* بيليسير يخوض آخر مباراة على ملعبه بعد 17 عامًا في كييفو

خاض سيرجيو بيليسير قائد كييفو آخر مباراة على ملعبه في التعادل من دون أهداف أمام سامبدوريا لينهي 17 موسمًا من اللعب في صفوف كييفو.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 40 عامًا 112 هدفًا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي و22 هدفًا في دوري الدرجة الثانية مع كييفو ولعب تحت قيادة 12 مدربًا مختلفًا. وخاض بيليسير مباراة واحدة مع منتخب إيطاليا وهز الشباك في الفوز الكبير 3-صفر وديًا على إيرلندا الشمالية في 2009.

وسيفتقد الفريق اللاعب الذي كان يحمل الرقم 31 وأشار لوكا كامبيديلي رئيس النادي إلى أن بيليسير يمكن أن يخلفه في منصبه في نهاية المطاف.

وقال ”سيرجيو سيكون رئيسًا لكييفو. أعتقد أن هذا هو الدور الأنسب له. لم نتحدث عن ذلك بعد، لكن لا أعتقد أننا حتى بحاجة إلى الحديث عن ذلك“.

* مونتيلا يستشيط غضبًا وفيورنتينا يدخل معركة النجاة من الهبوط

وجد فيورنتينا نفسه فجأة ضمن معركة النجاة من الهبوط بعد أن خسر في آخر خمس مباريات في الدوري بما في ذلك الهزيمة الليلة الماضية 1-صفر أمام بارما.

وتعرض المدرب فينشنزو مونتيلا للطرد في نهاية المباراة وضرب لوحة إعلانية، ما تسبب في سقوطها، كما وجه ضربة لأحد العاملين في أمن الملعب، ما تسبب في إصابته برضوض طفيفة.

وقال مونتيلا ”علينا الآن خوض آخر مباراة لنا في الموسم مفعمين بالطاقة. يبدو أنه موسم ملعون. لم نخسر بسبب الحكم لكنني لم أفهم القواعد المطبقة من بداية الموسم حتى نهايته. من الصعب علي أن أتحدث عن مباراة خسرناها بعد أن أهدرنا فرصة على بعد أمتار قليلة من المرمى واصطدمت الكرة بالقائم“.

ولم يحقق فيورنتينا أي انتصار في آخر 15 مباراة منها 13 في الدوري ومباراتان في الكأس، ولم يسجل أي هدف في آخر أربع مباريات.

ويحتل فيورنتينا حاليًا المركز 14 متقدمًا بفارق ثلاث نقاط عن منطقة الهبوط وسيستضيف جنوة المتعثر هو الآخر وصاحب المركز 18 برصيد 37 نقطة في مباراة لتحديد مصير بقاء الفريقين في آخر مباريات الدوري.

* رانييري غير راض هو الآخر

ولم يكن كلاوديو رانييري مدرب روما أفضل حالًا بعد أن تعادل فريقه من دون أهداف أمام ساسولو، ما جعل مصير روما في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل رهنًا بمجموعة نتائج يحققها منافسوه ليضمن احتلال مركز ضمن المربع الذهبي.

وعين روما المدرب رانييري بصورة مؤقتة حتى نهاية الموسم بعد إقالة أوسيبيو دي فرانشيسكو في مارس آذار الماضي. لهذا السبب يشعر رانييري بحرية إلى حد ما في التعبير عن رأيه بشأن النادي.

وقال ”لا أعتقد أن روما سيكون قادرًا على ضمان مكان بدوري أبطال أوروبا بنتائجه فقط“.

كما انتقد قرار النادي عدم تجديد عقد دانييلي دي روسي، ما اضطر اللاعب للاعتزال بعد 18 موسمًا مع الفريق.

وقال ”أتفهم أن النادي يريد أن يفعل أشياء بطريقة معينة. ولكن، هناك نوعية من اللاعبين يجب النظر إليهم من منظور مختلف ويجب التعامل مع دي روسي بطريقة أخرى“.

* سباق للبحث عن بديل للمدرب أليغري

قالت وسائل إعلام إيطالية من بينها صحيفة غازيتا ديلو سبورت إن سيموني إنزاغي مدرب لاتسيو أصبح واحدًا من أبرز المرشحين ليحل بدلًا من ماسيميليانو إليغري في تدريب يوفنتوس.

كما برز اسم ماوريتسيو ساري مدرب تشيلسي ضمن قائمة نشرتها وسائل إعلام للمرشحين المحتملين إلى جانب ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير.

من جانبه، قال أليغري إنه يتوق لعودة سريعة للتدريب بعد أن أعلن النادي مغادرة المدرب يوم الجمعة الماضي.

وقال ”لا أريد أن أقضي إجازة لمدة عام … الفكرة هي إيجاد مشروع يقنعني. الحياة مليئة بالمفاجآت ويجب أن تكون مستعدًا لأي شيء“.

* وداع ودموع

خاض المدافع المخضرم أندريا بارزالي آخر مباراة له على أرضه مع يوفنتوس في التعادل 1-1 أمام أتلانتا الليلة الماضية. وانضم اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا إلى يوفنتوس من فولفسبورج الألماني في يناير 2011 وكان ضمن تشكيلة الفريق الذي توج بلقب الدوري الإيطالي ثماني مرات متتالية.

كما خاض المدافع إيناسيو أبيتي البالغ من العمر 32 عامًا آخر مباراة له على أرضه مع ميلانو بعد عشرة مواسم قضاها في النادي.