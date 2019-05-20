هل رفض رونالدو تدريب مورينيو لنادي يوفنتوس؟

قالت صحيفة ”غازيتا ديلوسبورت“ الإيطالية، إن البرتغالي كريستيانو رونالدو طالب نادي يوفنتوس الإيطالي بالتعاقد مع مواطنه جوزيه مورينيو لتدريب البيانكونيري خلفًا للمدرب ماسيمليانو أليغري، الذي سيرحل عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وأضافت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الإثنين، أن رونالدو الذي سيكون له دور في تحديد خليفة أليغري، طلب بالفعل من إدارة يوفنتوس تقديم عرض إلى مورينيو كي يقود اليوفي بداية من الموسم المقبل.

وأشارت إلى أن مورينيو يحظى ببعض القبول لدى إدارة يوفنتوس، حيث سبق للمدرب قيادة إنتر ميلان للثلاثية التاريخية، الدوري والكأس في إيطاليا، إضافة إلى دوري أبطال أوروبا، كما أن لديه خبرة سابقة في التعامل مع رونالدو إبان حقبة المدرب في ريال مدريد الإسباني.

وتابعت بقولها: ”سيلعب خورخي مينديز، مدير أعمال رونالدو ومورينيو في نفس الوقت، دورًا في جذب ”سبيشيال وان“ مرة أخرى إلى الدوري الإيطالي، كما سيكون التعاقد مع مورينيو عنصر جذب قوي لضم البرتغالي خواو فليكس، نجم نادي بنفيكا، إلى اليوفي، مع وجود مواطنيه رونالدو ومورينيو في النادي“.

وأعلن يوفنتوس الانفصال عن أليغري، بعد 5 مواسم متتالية قضاها المدرب في اليوفي، بعد فشله في مسابقة دوري أبطال أوروبا بالخروج من دور الثمانية أمام أياكس أمستردام الهولندي“.

كانت تقارير قد أشارت لرغبة رونالدو في تعاقد يوفنتوس مع أنشيلوتي مدرب نابولي، فيما أشارت تقارير أخرى لرفضه تعاقد اليوفي مع مورينيو بسبب توتر علاقتهما خلال الفترة الأخيرة من قيادة ”سبيشال1“ لريال مدريد.

وكانت آخر محطة تدريبية بالنسبة لمورينيو في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، قبل إقالته في ديسمبر الماضي، لتراجع النتائج، قبل أن يعاني نفس الفريق من الأزمات رفقة النرويجي أولي غونار سولشاير، لينهي الموسم في المركز السادس بالبريميرليغ، ويغيب عن دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.