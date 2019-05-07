أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية: هازارد يقدم طلب انتقال إلى ريال مدريد.. وميسي2 (صور)

شكل لقاء ليفربول وبرشلونة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وفوز مانشستر سيتي على ليستر سيتي واقترابه من لقب الدوري الإنجليزي الممتاز أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية.

كما اهتمت الصحف بفوز ميلان وبقائه في الصراع حول التأهل لدوري الأبطال وقرارات زيدان التي بلغها لبيل وسيبايوس ولورينتي وتعاقدات يوفنتوس المحتملة.

الصحف الإسبانية

ماركا

تحدثت الصحيفة عن اجتماع زيدان مع بعض اللاعبين وإخبارهم بمستقبلهم وكتبت :“ زيدان أخبر لورينتي وبيل وسيبايوس بقراره “ وهناك اجتماعات مع بقية اللاعبين.

كما تحدثت عن مواجهة ليرفبول وبرشلونة وكتبت :“ طريق برشلونة نحو واندا ميتروبوليتانو يمر عبر أنفيلد ”.

سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء الإياب بين برشلونة وليفربول في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وأكدت أن الفوز ذهابًا 3-0 يقرب برشلونة من الحلم وكتبت “ الآن أو أبدا ”.

كما تحدثت عن فوز مانشستر سيتي على ليستر سيتي واقترابه من لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

الموندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة الكتالونية بدورها عن قمة ليفربول وبرشلونة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت “ من أنفيلد لواندا ميتروبوليتانو “ في إشارة لكون ملعب ليفربول يعتبر معبرًا للنهائي في مدريد.

آس

تحدثت الصحيفة عن طلب البلجيكي إيدن هازارد الرحيل عن تشيلسي وكتبت “ هازارد طلب الانتقال تم قبوله “ مؤكدة أن ريال مدريد سيدفع 115 مليون يورو مقابل ضمه.

كما تحدثت عن نصف النهائي بين برشلونة وليفربول وكتبت :“ غدًا برشلونة هو المرشح ”.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة البريطانية على فوز مانشستر سيتي على ليستر سيتي بتسديدة من عميده كومباني وكتبت :“ كومباني بالدموع بعد تسديدته التي قربت مانشستر سيتي من اللقب .“

كما تحدثت عن لقاء ليفربول وبرشلونة وحظوظ محمد صلاح في اللعب ومستقبل ساري في تشيلسي.

الصحافة الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على أخبار يوفنتوس وموسم الانتقالات الصيفية من رحيل باولو ديبالا للتعاقد مع بول بوغبا.

كما تحدثت عن فوز ميلان على بولونيا ودخوله دائرة المرشحين للتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

كورييه ديل سبورت

تحدثت الصحيفة عن فوز ميلان على بولونيا في ختام الجولة الـ 35 من الدوري الإيطالي ودخوله الصراع الرباعي من أجل مقعدين في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

كما ركزت على الاحتجاجات على حكم الفيديو التي شهدها اللقاء.

واهتمت الصحيفة بلقاء ليفربول وبرشلونة وكتبت “ ليفربول يتحدى برشلونة دون صلاح وفيرمينيو .“

الصحافة الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاء الإياب بين ليفربول وبرشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا من خلال النجم الأرجنتيني وكتبت :“ ميسي 2 “ معتبرة أن ميسي الجديد قد ولد، كما تحدثت عن حلم الفريق الإنجليزي في قلب النتيجة لصالحه.

الصحيفة تحدثت -أيضًا- عن مشاكل أولمبيك ليون للحفاظ على لاعبيه.