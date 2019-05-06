أخبار مانشستر سيتي وليفربول وبرشلونة والدوريات الخمس الكبرى

أطلق البلجيكي فنسنت كومباني قذيفة بعيدة المدى في الدقيقة 70، وقاد مانشستر سيتي لفوز ثمين على ضيفه ليستر سيتي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الإثنين، بملعب الاتحاد، في المرحلة قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبذلك رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 95 نقطة، في المركز الأول، بفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني، قبل مرحلة واحدة على نهاية المسابقة.

وسيلتقي مانشستر سيتي خارج أرضه مع برايتون الأحد المقبل، في حين يلعب ليفربول مع وولفرهامبتون بملعب أنفيلد، وسوف تقام جميع مباريات تلك الجولة في وقت واحد.

صدمة ليفربول

أصبحت ”ريمونتادا“ ليفربول الإنجليزي أمام برشلونة الإسباني ”دربًا من المستحيل“ بعد تأكد غياب المصري الدولي محمد صلاح، وكذلك البرازيلي روبرتو فيرمينو عن صفوف الريدز، في موقعة ”أنفيلد“ في إياب الدور قبل النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء.

وخسر ليفربول ذهابًا في ملعب ”كامب نو“ بثلاثية نظيفة، وتعرض فريق الألماني يورغن كلوب لضربة قاسية، بعد تأكد غياب صلاح وفيرمينو، ولم يعد أمام كلوب سوى الدفع بالسويسري شيردان شاكيري، والبلجيكي ديفوك أوريغي في التشكيل الأساسي للفريق أمام البلوغرانا.

واعترف كلوب بصعوبة المهمة أمام برشلونة في ظل تلك الظروف القاسية، وقال في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، اليوم الإثنين: ”أعتقد أن إصابة صلاح ارتجاج بسيط، هو يشعر بحالة جيدة لكنه ليس جاهزًا للعب، ولن نخاطر بذلك“.

وأكد كلوب غياب روبرتو فيرمينو عن اللقاء، مشددًا: ”اثنان من أفضل المهاجمين في العالم لن يكونا متاحين غدًا، وعلينا تسجيل 4 أهداف ضد برشلونة في 90 دقيقة، سنحاول ويعرف الجميع ذلك“، وتابع ”من المحتمل أن تكون آخر مباراة لنا في دوري الأبطال غدًا، لنحتفل بكرة قدم جميلة بأقدامنا وقلوبنا“.

وأضاف ”يجب علينا التسجيل والمحافظة على الشباك، لا أعتقد أن الأمر سيكون سهلًا، وبرشلونة ليس بالفريق الذي لا يسجل“.

وتعرض محمد صلاح لإصابة عنيفة في رأسه، خلال مباراة ليفربول ونيوكاسل مساء السبت الماضي، على ملعب ”سانت جيمس بارك“ في المرحلة قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وبدا أنه فقد الوعي للحظات، قبل أن يخرج من الملعب محمولًا على ”نقالة“.

وبحسب البروتوكول الطبي الذي يحكم إصابات الرأس في الدوري الإنجليزي، فإن اللاعب الذي يتعرض لإصابة في الرأس يجب ألا يشارك في المباريات إلا بعد 6 أيام على الأقل من إصابته.

برشلونة يدخل سباق دي ماريا

ذكرت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية واسعة الانتشار، أن أتلتيكو مدريد وبرشلونة وإنتر ميلان يريدون جميعًا التعاقد مع الدولي الأرجنتيني أنخيل دي ماريا جناح باريس سان جيرمان.

ورغم أن جناح ريال مدريد السابق لا يريد الرحيل عن النادي الباريسي، إلا أن ناديه يرغب في بيعه لحل أزمة اللعب المالي النظيف وكذلك لتقلص دور دي ماريا في الفريق ورغبة النادي في إعادة هيكلة لاعبيه ورواتبهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن سان جيرمان وضع توماس مونييه وكريستوفر نكونكو وليفين كورزاوا وستانلي نسوكي وجوليان دراكسلر على قائمة اللاعبين الذين يريد التخلص منهم، فضلًا عن دي ماريا وإدينسون كافاني.

وأكدت الصحيفة أن الأندية الثلاثة السابقة ترغب بالفعل في التعاقد مع دي ماريا، خاصة أتلتيكو مدريد الذي يراه منافسًا مناسبًا لتوماس ليمار، كما أن سعره في متناول النادي المدريدي في ظل تجاوز عمره 31 عامًا، كما أنه يتمتع بخبرة كبيرة بلعبه في ريال مدريد ومانشستر يونايتد.

بوغبا يقترب من ريال مدريد

جاء غياب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل بمثابة ”القشة التي قصمت ظهر البعير“، فيما يتعلق بمستقبل اللاعب الفرنسي بول بوغبا في أولد ترافورد.

وخرج مانشستر يونايتد رسميًا من المنافسة على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بعد تعادله 1/1 أمس مع هيدرسفيلد تاون، متذيل الدوري الإنجليزي الممتاز، في المرحلة قبل الأخيرة من المسابقة، ليحتل المركز السادس قبل المباراة الأخيرة التي سيخوضها أمام كارديف سيتي، الهابط أيضًا، في الأسبوع الأخير.

وربطت تقارير بوغبا بالانتقال إلى نادي ريال مدريد الإسباني بنهاية الموسم الجاري، وفقًا لرغبة اللاعب، وأيضًا إصرار الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد على إتمام الصفقة بأي طريقة، حيث يضعه على رأس أولويات النادي الملكي في الموسم المقبل.

وأكدت صحيفة ”أس“ الإسبانية أن بوغبا أصبح قاب قوسين أو أدنى من ريال مدريد، في ضوء رغبة اللاعب والنادي الملكي، وخروج مانشستر يونايتد من سباق المشاركة في دوري الأبطال، والانتقادات التي يتعرض لها اللاعب في إنجلترا، وتخفيض عقد بوغبا 25% نتيجة عدم التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وقالت الصحيفة إن نادي ريال مدريد يجد صعوبات كبيرة في التخلص من الويلزي الدولي غاريث بيل، في ظل رغبة اللاعب في البقاء، وعدم وجود اهتمام من الأندية الكبرى بالتعاقد معه، خاصة بعد فشل مانشستر يونايتد في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

من جانبها، قالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية المقربة من نادي ريال مدريد، إن زين الدين زيدان أبلغ الثلاثي ماركوس لورينتي وداني سيبايوس وغاريث بيل بالبحث عن عروض للرحيل الصيف المقبل.