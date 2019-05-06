برشلونة ينافس عملاقين أوروبيين على ضم دي ماريا

ذكرت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية واسعة الانتشار، أن أتلتيكو مدريد وبرشلونة وإنتر ميلان يريدون جميعًا التعاقد مع الدولي الأرجنتيني أنخيل دي ماريا جناح باريس سان جيرمان.

ورغم أن جناح ريال مدريد السابق لا يريد الرحيل عن النادي الباريسي، إلا أن ناديه يرغب في بيعه لحل أزمة اللعب المالي النظيف وكذلك لتقلص دور دي ماريا في الفريق ورغبة النادي في إعادة هيكلة لاعبيه ورواتبهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن سان جيرمان وضع توماس مونييه وكريستوفر نكونكو وليفين كورزاوا وستانلي نسوكي وجوليان دراكسلر على قائمة اللاعبين الذين يريد التخلص منهم، فضلًا عن دي ماريا وإدينسون كافاني.

وأكدت الصحيفة أن الأندية الثلاثة السابقة ترغب بالفعل في التعاقد مع دي ماريا، خاصة أتلتيكو الذي يراه منافسًا مناسبًا لتوماس ليمار.

كما أن سعره في متناول النادي المدريدي في ظل تجاوز عمره 31 عامًا، كما أنه يتمتع بخبرة كبيرة بلعبه في ريال مدريد ومانشستر يونايتد.