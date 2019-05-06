بعد كريستيانو رونالدو.. تعرف على ”بيزنس الصفقات“ بين ريال مدريد ويوفنتوس

كان انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد السابق إلى يوفنتوس الإيطالي، مطلع الموسم الجاري، مقابل 120 مليون يورو، مفاجأة مدوية في سوق الانتقالات الصيفية الأخير.

وبعد موسم مخيب للآمال لريال مدريد على الصعيدين المحلي والأوروبي، وكذلك الحال بالنسبة ليوفنتوس، الذي خرج ببطولة واحدة فقط هي الدوري الإيطالي، دون أن يحقق حلم دوري أبطال أوروبا، فإن كلا الناديين يستعد بكل قوة للميركاتو الصيفي المقبل، في ظل منافسة شرسة بينهما على بعض اللاعبين، ووجود احتمالات لصفقات متبادلة بين الطرفين.

ووضع موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي قائمة بأسماء اللاعبين الذين يتنافس عليهم الناديان، وكذلك الصفقات التبادلية المحتملة.

وقال الموقع، في تقرير نشره، اليوم الاثنين، إن ريال مدريد ويوفنتوس يتنافسان بشدة على ضم الفرنسي بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، والدنماركي كريستيان إريكسين، لاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، لرغبة كل فريق في تعزيز وسط ملعبه خلال الموسم المقبل.

وأضاف: ”يرغب نادي ريال مدريد في الحصول على خدمات البوسني الدولي ميراليم بيانيتش، الذي أبدى الفرنسي زين الدين زيدان إعجابه الشديد بقدراته، في الوقت الذي يريد فيه مسؤولو يوفنتوس الحصول على خدمات لاعبي الريال، الكولومبي خاميس رودريغيز، والإسباني إيسكو ألاركون، والألماني توني كروس“.

وحسب تقارير صحفية إسبانية، فإن نجاح ريال مدريد في الحصول على خدمات بوغبا وإريكسين، سيضع توني كروس على قائمة اللاعبين المرشحين لمغادرة سانتياغو برنابيو، وكذلك الحال بالنسبة لإيسكو، في حالة إتمام صفقة البلجيكي إدين هازارد، نجم نادي تشيلسي الإنجليزي، وهو ما يمكن أن يفتح باب انتقال هؤلاء النجوم إلى البيانكونيري.