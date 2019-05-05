تقرير: بول بوغبا يخبر زملاءه بالرحيل عن مانشستر يونايتد

ذكرت تقارير صحفية إيطالية، الأحد، أن النجم الفرنسي بول بوغبا، أخبر زملاءه في مانشستر يونايتد بالرحيل عن الفريق في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وقال موقع ”كالتشيو ميركاتو“ إن بوغبا أخبر زملاءه نيته مغادرة مانشستر يونايتد، قبل تعادل الفريق 1/1 مع هيديرسفيلد تاون، في الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي، الأحد.

وبتعادله يتأكد غياب مانشستر يونايتد عن دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وهو الأمر الذي قد يكون مؤثرًا في مستقبل بوغبا مع الفريق.

ويتردد أن ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي أبرز المهتمين بالتعاقد مع بوغبا في الصيف المقبل.

وأمس السبت، ذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أن مانشستر يونايتد مستعد للاستماع للعروض بشأن بيع بوغبا، بشرط ألا يقل أي عرض عن 160 مليون جنيه إسترليني، وهو ضعف المبلغ الذي دفعه النادي الإنجليزي عندما أعاد بوغبا من يوفنتوس، العام 2016.

وغادر بول بوغبا، البالغ من العمر 26 عامًا، مانشستر يونايتد، مجانًا، العام 2012، قبل أن يعيد النادي الإنجليزي اللاعب مقابل 89 مليون إسترليني العام 2016.

ويمتد عقد بول بوغبا، البالغ من العمر 26 عامًا، مع مانشستر يونايتد حتى العام 2021، وسجل اللاعب الفرنسي مع مانشستر يونايتد 29 هدفًا، وصنع 29 في 133 مباراة، بينها 14 هدفًا في 38 مباراة الموسم الحالي.

وأثار بوغبا الجدل قبل أسابيع حول مستقبله مع مانشستر يونايتد، عندما قال إن اللعب لريال مدريد يعد حلمًا لأي لاعب كرة قدم، خاصة إذ كان زيدان مدربًا لريال مدريد، وهو ما اعتبر تلميحًا صريحًا برغبته في الانتقال إلى الفريق الملكي.

وأوضح موقع ”كالتشيو ميركاتو“ أن بوغبا ليس اللاعب الوحيد المرشح للخروج من مانشستر يونايتد بنهاية الموسم، إذ ارتبط اسم الثنائي روميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز بالرحيل عن الفريق والانتقال إلى الدوري الإيطالي.