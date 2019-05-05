إنتر ميلان يدخل صراعًا ثلاثيًا على ضم حكيم زياش

دخلت العديد من الأندية الأوروبية الكبرى في مفاوضات جادة لضم المغربي الدولي حكيم زياش، نجم نادي أياكس أمستردام الهولندي.

وقالت تقارير صحفية هولندية، إن نادي إنتر ميلان الإيطالي يرغب في ضم زياش إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل، بعد أن اقترب النيراتزوري من المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، واحتياجه عددًا من اللاعبين المميزين في محاولة للعودة إلى البطولات محليًا وأوروبيًا.

وأشارت التقارير الهولندية، التي أبرزها موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي اليوم الأحد، إلى أن ناديي بايرن ميونخ الألماني وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي ينافسان إنتر ميلان على صفقة حكيم زياش.

وتألق زياش، البالغ من العمر 26 عامًا، رفقة أياكس أمستردام هذا الموسم، وقاده إلى التأهل للدور قبل النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد إقصاء ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي من دور الـ16 والثمانية على التوالي، وأصبح أياكس قاب قوسين أو أدنى من المباراة النهائية، بعد فوزه على توتنهام في لندن بهدف نظيف في ذهاب الدور قبل النهائي.

ولعب زياش 45 مباراة مع أياكس هذا الموسم، وأحرز 20 هدفًا، وصنع 21 آخرين، وينتهي عقده مع النادي في منتصف 2021.

ويلتقي أياكس مع توتنهام في مباراة الإياب يوم الأربعاء المقبل، في ملعب ”يوهان كرويف أرينا“.