غينارو غاتوسو: يتمسك بمنصبه.. لن أستقيل من تدريب ميلان

رفض غينارو غاتوسو مدرب ميلان التكهنات بشأن قرب رحيله عن منصبه، مؤكدًا أن النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم لم يتخذ أي قرار يخص مستقبله.

وأُثيرت شكوك حول مستقبل لاعب منتخب إيطاليا السابق، وتكهنت وسائل إعلام محلية برحيله في نهاية الموسم بعد ختام سيئ.

وجمع ميلان 5 نقاط فقط من آخر 7 مباريات في الدوري، ليصبح مهددًا بالغياب عن دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بعد تراجعه للمركز السابع.

وقال غاتوسو في مؤتمر صحفي قبل مواجهة بولونيا غدًا الإثنين، في سان سيرو: ”من الطبيعي أن تحدث هذه الأمور بعد جمع 5 نقاط من سبع مباريات“.

”لكن هل تعتقدون أنني سأستسلم؟ انظروا إلى تاريخي. لطالما حاربت في آخر 17 عامًا، وعندما افتقد الرغبة سأبقى في منزلي مع أبنائي وكلابي للاستمتاع بالحياة“.

وأضاف ”إذا قدّمت استقالتي لما أتيت إلى معسكر تدريبي مع اللاعبين. في الأوقات الصعبة يكون المدرب أول ضحية، لكن ليس صحيحًا أنني استسلمت أو تعرضت للإقالة“.

وتابع ”هدفي الوحيد هو التأهل لدوري الأبطال، ويتبقى عامان في عقدي وكلمة ‭’‬استقالة‭’‬ ليست موجودة بالنسبة لي“.

واجتمع غاتوسو مع أعضاء بمجلس إدارة النادي هذا الأسبوع، لكن المدرب نفى ما يتردد حول تحديد مستقبله.

وقال: ”لم يتم اتخاذ أي قرار وتحدثنا فقط عن الفريق وعما نحتاج لفعله. بعد مباراة تورينو (خسرها ميلان 0/2 يوم الأحد الماضي) قرأت الكثير من الهراء لكننا تحدثنا فقط عن اللاعبين“.

”الذهاب إلى معسكر تدريبي كان قراري والنادي يدعمني. رأيت فريقًا غاضبًا، ويجب أن نظهر ذلك في الملعب“.