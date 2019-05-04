تعرف إلى أبرز نتائج مباريات يوم السبت

شكل تأهل الوداد البيضاوي المغربي والترجي التونسي لنهائي دوري أبطال أفريقيا ولقاءات الدوريات المحلية في أوروبا والدول العربية أبرز لقاءات، يوم السبت، والتي نستعرض أبرز نتائجها:

دوري أبطال أفريقيا

صمد فريقا الوداد البيضاوي والترجي التونسي أمام ماميلودي صن داون الجنوب أفريقي ومازيمبي الكونغولي وحصلا على تعادل سلبي في مباراتي إياب دوري أبطال إفريقيا ليصلا للقاء النهائي ويضمنا لقبا عربيا جديدا في المسابقة.

وكان الوداد البيضاوي قد فاز ذهابا على صن داون 2-1 والترجي على مازيمبي 1-0.

الدوري الإنجليزي الممتاز

صعد ليفربول لصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوز صعب على نيوكاسل 3-2 ليرفع رصيده إلى 97 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي يلعب الإثنين أمام ليستر سيتي في ختام الجولة 37.

وخسر توتنهام بـ9 لاعبين أمام بورنموت 1-0 ليبقى ثالثا برصيد 70 نقطة لكنه مهدد بفقدان مركزه لفائدة تشيلسي ومهدد بتقليص آرسنال ومانشستر يونايتد للفارق لنقطة ونقطتين مما يشعل الصراع على مراكز التأهل لدوري أبطال أوروبا.

كما فاز وولفرهامبتون على فولهام 1-0 وويستهام على ساوثهامبتون 3-0.

ولحق كارديف سيتي بفولهام وهيدرسفيلد اللذان غادرا الدوري الإنجليزي الممتاز منذ جولات وأصبح ثالث وآخر فريق ينزل رسميا بعد خسارته أمام كريستال بالاس 3-2.

الدوري الإسباني

خسر برشلونة المتوج باللقب وبلاعبين بدلاء أمام سيلتا فيغو 2-0 ليمنح لمنافسه فرصة الهروب بـ5 نقط من مراكز الهبوط.

وخسر أتلتيكو مدريد الثاني أمام إسبانيول برشلونة 2-0 ليدخل الفريق الثاني لبرشلونة صراع التأهل لمسابقة أوروبية حيث يحتل المركز الثامن برصيد 47 نقطة.

كما فاز ليفانتي على رايو فاليكانو 4-1 ليحقق خطوة مهمة للبقاء بينما تأزمت وضعية الخاسر في المركز قبل الأخير وأصبح مرشحا للهبوط.

الدوري الألماني

عزز بايرن ميونخ صدارته الدوري الألماني بعد فوزه على هانوفر 3-1 برسم الجولة 32 لقرب منافسه من الهبوط رسميا.

وأضاع بروسيا دورتموند نقطتين لتتقلص حظوظه في المنافسة على اللقب بعد تعادله مع بريمن ليصبح الفارق عن الصدارة 4 نقاط.

كما هزم فولفسبورغ نورنبيرغ 2-0 وقربه من الهبوط رسميا فيما خسر شتوتغارت أمام هيرتا برلين وأصبح مصيره بين الهبوط ولعب لقاء السد للبقاء.

وضيع بروسيا مونشغلادباخ فرصة تضييق الخناق على فرانكفورت الرابع وتعادل أمام هوفنهايم 2-2 ليبقى خامسا بفارق نقطتين عن المركز الرابع.

الدوري الإيطالي

اكتفى إنتر ميلان الثالث بالتعادل السلبي أمام أودينيزي برسم الجولة 35 ليصبح مهددا بدخول حسابات الجولات الأخيرة للتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 63 نقطة بفارق 4 و5 نقط عن أتلانتا وروما الرابع والخامس واللذان لعبا لقاء أقل.

كما فاز سبال 4-0 على كييفو فيرونا ليضمن بقاءه في الدوري الإيطالي.

الدوري المغربي للمحترفين

تعادل الرجاء البيضاوي أمام سريع واد زم 3-3 ليمنح الوداد البيضاوي فرصة حسم اللقب مبكرا حيث يتصدر بفارق 4 نقط عن غريمه ولقاءين أقل .

وتعادل مولودية وجدة أمام حسنية أغادير 1-1 ليمنع منافسه من الصعود للمركز الثالث وظل رابعا.

كما حسم الفتح الرباطي قمة العاصمة المغربية بالفوز على الجيش الملكي 1-0 .

الدوري الفرنسي

تعادل باريس سان جيرمان المتوج باللقب أمام نيس 1-1 ليواصل سلسلة نتائجه السلبية في نهاية الموسم الذي حسمه مبكرا.

كما تعادل كان أمام جانجون في لقاء يهم صراع النزول، وفاز نيم على ستاد ريمس 3-0 وأنجيه على بوردو 1-0.