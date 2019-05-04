كريستيانو رونالدو يتحول إلى ”بطل خارق“ (فيديو)

كشف كريستيانو رونالدو، هداف يوفنتوس، بطل الدوري الإيطالي والهداف التاريخي لريال مدريد، عن مقطع فيديو قصير لمسلسله الكرتوني الجديد كجزء من الدعاية فضلًا عن كتاب كوميدي هزلي.

وصدر مقطع الفيديو الخاص بكارتون ”كريستيانو رونالدو الخارق“ Striker-Force 7″ جنبًا إلى جنب مع كتاب كوميدي مجاني يحمل نفس الاسم.

وأعلن رونالدو عن تجربته في عالم الترفيه العام الماضي، إذ تم الكشف عن مسلسل رسوم متحركة وكاريكاتورية وألعاب ومحتوى رقمي.

وقال النجم البرتغالي عند الكشف عن المشروع الشهر الماضي: ”بنفس الطريقة التي تربط كرة القدم بين الثقافات والناس في جميع أنحاء العالم، أعتقد أن شخصيات الرسوم المتحركة العظيمة يمكنها أن تفعل الشيء نفسه، وهذا هو السبب في أنني متحمس للجمع بين كرة القدم والأبطال الخارقين من خلال هذا المشروع ومشاركتها مع جماهيري“.

ويظهر المقطع الدعائي المصور رونالدو قبل أن يتحول إلى بطل خارق يرتدي ملابس مختلفة ورقم 7 يزين صدره، ثم يستخدم نجم يوفنتوس مهارته الكروية الواضحة في التصدي لتهديد تشكله مجموعة من أجهزة ”الروبوت“ العملاقة.

وسينتج رونالدو أجزاء مختلفة من المشروع، بالشراكة مع شركتي Graphic India و VMS Communications.

وسجل رونالدو يوم الجمعة هدف التعادل ليوفنتوس في مرمى تورينو ليرفع رصيده من الأهداف مع بطل الدوري الإيطالي.

وتمثل هذه السلسلة جزءًا جديدًا من استثمارات رونالدو خارج كرة القدم، التي تشمل مجموعة ملابس وروائح وملابس داخلية وأحذية باسمه.