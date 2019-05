كريستيانو رونالدو يتحول إلى ”بطل خارق“ (فيديو)

كشف كريستيانو رونالدو، هداف يوفنتوس، بطل الدوري الإيطالي والهداف التاريخي لريال مدريد، عن مقطع فيديو قصير لمسلسله الكرتوني الجديد كجزء من الدعاية فضلًا عن كتاب كوميدي هزلي.

وصدر مقطع الفيديو الخاص بكارتون ”كريستيانو رونالدو الخارق“ Striker-Force 7″ جنبًا إلى جنب مع كتاب كوميدي مجاني يحمل نفس الاسم.

وأعلن رونالدو عن تجربته في عالم الترفيه العام الماضي، إذ تم الكشف عن مسلسل رسوم متحركة وكاريكاتورية وألعاب ومحتوى رقمي.

وقال النجم البرتغالي عند الكشف عن المشروع الشهر الماضي: ”بنفس الطريقة التي تربط كرة القدم بين الثقافات والناس في جميع أنحاء العالم، أعتقد أن شخصيات الرسوم المتحركة العظيمة يمكنها أن تفعل الشيء نفسه، وهذا هو السبب في أنني متحمس للجمع بين كرة القدم والأبطال الخارقين من خلال هذا المشروع ومشاركتها مع جماهيري“.

Hi guys! Check out my animated show trailer and the comic book now! ???? https://t.co/pq8lesrqYI ???? #FCBD #FreeComicBookDay #SF7 #CR7 pic.twitter.com/bTe7DzXQRw

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) May 4, 2019