عناوين الصحف الرياضية العالمية.. تصريحات كريستيانو رونالدو وصفقتا يوفيتش ودي ليخت (صور)

شكلت تصريحات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وهدفه في مرمى تورينو خلال ديربي المدينة واستمرار الحديث عن تألق ليونيل ميسي ومباراة برشلونة أمام سيلتا فيغو وصراع لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية.

كما اهتمت الصحف بصفقات ريال مدريد وبرشلونة واتجاه توتنهام لإنفاق كبير في الصيف القادم.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف العالمية لليوم السبت الرابع من مايو 2019.

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تصريحات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس والتي تحدث خلالها عن عدة قضايا، بينها فريقه السابق ريال مدريد حيث قال: ”في مدريد، الجماهير يطالبونني بالعودة لمنزلي، وهذا يعجبني“.

كما اهتمت الصحيفة بمباريات السبت في الدوري الإسباني.

سبورت

اهتمت الصحيفة بصفقة المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت لاعب أياكس والتي تعرف صعوبات كبيرة بالنسبة لبرشلونة بسبب محيط اللاعب، وهو ما قد يعني نهاية المفاوضات.

كما أكدت الصحيفة أن إرنيستو فالفيردي سيريح كل الأساسيين أمام سيلتا فيغو في الليغا ليكونوا جاهزين لمواجهة ليفربول في الإياب.

الصحيفة تحدثت عن اهتمام ريال بيتيس بتشافي هيرنانديز كمدرب.

أس

اهتمت الصحيفة بقرب حسم ريال مدريد لصفقة المهاجم الصربي لوكا يوفيتش لاعب فرانكفورت الألماني.

كما اهتمت بمباريات الليغا لليوم السبت، وبينها لقاء سيلتا فيغو وبرشلونة حيث سيعتمد فالفيردي على 3 أساسيين فقط في اللقاء لإراحة لاعبيه للقاء القمة أمام ليفربول.

موندو ديبورتيفو

تحدثت الصحيفة عن لقاء برشلونة وسيلتا فيغو واعتبرت أن اللقاء مناسبة لمداورة من طرف المدرب قبل مواجهة ليفربول في لقاء الإياب في دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت ”ممر شرفي للبدلاء“ حيث سيقوم سيلتا فيغو بممر شرفي للأبطال.

كما تحدثت عن بقية مباريات فرق كتالونيا إسبانيول وجيرونا في الليغا.

كما أجرت الصحيفة حوارًا مع خوان مانويل سيرات الذي قال: ”ميسي يجعلنا نشعر بالفخر“.

الصحف الإنجليزية

صن

ركزت الصحيفة على تصريحات الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول والذي أكد من خلالها أن هزيمة برشلونة لن تؤثر على سعي الفريق للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما تحدثت الصحيفة عن إمكانية دخول توتنهام سوق الانتقالات القادمة وكتبت ”بوكيتينو يمضي قُدمًا لإنفاق كبير لتوتنهام“.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

تحدثت الصحيفة عن ديربي تورينو بين يوفنتوس وتورينو والذي انتهى بالتعادل 1/1 وكتبت ”رونالدو يوقف تورينو الكبير“.

كورييه ديل سبورت

اهتمت الصحيفة بقمة تورينيو بين يوفنتوس وجاره تورينو وكتبت ”ثم جاء رونالدو“ في إشارة لإدراكه التعادل للسيدة العجوز.

كما تحدثت الصحيفة عن تصريح لوتشيانو سباليتي مدرب روما حول ظهور إيكاردي وقال فيه: ”في غرف الملابس والتدريبات يأتي بملابسه، وهذا هو المهم“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

تحدثت الصحيفة عن تعادل أولمبيك مارسيليا أمام ستراسبورغ في الدوري الفرنسي وإمكانية غيابه عن المشاركة في منافسة أوروبية الموسم القادم وكتبت ”أولمبيك مارسيليا خائف“.

كما اهتمت الصحيفة بمباراة باريس سان جيرمان ونيس ووصفتها بمباراة الاحتجاج بعد توقيف نجمه كليان مبابي 3 مباريات وفتح تحقيق ضد نيمار.