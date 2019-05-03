تعرّف إلى أبرز نتائج مباريات اليوم

شهدت الملاعب الأوروبية والعربية عدة لقاءات برسم الدوريات المحلية والتي دخلت أغلبها مراحلها الحاسمة وشارفت على النهاية، وكان أبرزها فوز الفيصلي بالدوري الأردني للمحترفين.

ونستعرض أبرز نتائج الجمعة في التقرير التالي:

الدوري الإنجليزي الممتاز

صعد إيفرتون للمركز التاسع في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه على بيرنلي 2-0 في افتتاح الجولة 37 وقبل الأخيرة وأبقى على بعض الأمل في التأهل لمسابقة أوروبية وقريبا من المركز السابع بفارق نقطة.

الدوري الإسباني

وجه ليغانيس ضربة قوية لأحلام إشبيلية في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم وهزمه 3-0 في ملعبه ليبقيه في المركز الخامس بفارق المواجهات المباشرة مع خيتافي برصيد 55 نقطة والذي لعب لقاء أقل.

وصعد ليغانيس للمركز التاسع برصيد 45 نقطة.

الدوري الإيطالي

انتهى ديربي تورينو بين يوفنتوس المتوج بلقب الدوري الإيطالي وتورينو 1-1 في افتتاح الجولة 35 من الدوري الإيطالي.

وضيع تورينو فرصة مشاكة أتلانتا المركز الرابع وصعد للمركز السادس برصيد 57 نقطة.

دوري الخليج العربي الإماراتي

ضيع الشارقة نقطتين جديدتين بتعادله الثالث على التوالي وجاء أمام دبا الفجيرة 2-2 برسم الجولة 23 ليرفع رصيده إلى 53 نقطة بفارق 6 نقاط عن شباب أهلي دبي الفائز على الظفرة 3-2 مع بقاء 3 جولات على النهاية.

وفاز الإمارات على الفجيرة ليهرب ب3 نقط عن مراكز النزول ويتخلص من المركز 13 لفائدة الخاسر، كما فاز النصر على بن ياس 2-1 ليصعد للمركز الثامن.

دوري المناصير الأردني للمحترفين

توج الفيصلي الأردني بلقب الدوري الأردني للمحترفين بفوزه على البقعة 1-0 ليرفع رصيده إلى 50 نقطة بفارق 4 نقاط عن الجزيرة الفائز على شباب الأردن 4-0 وتبقت جولة واحدة.

الدوري الألماني

تعادل ماينز05 أمام لايبزيغ 3-3 في افتتاح الجولة 32 من الدوري الألماني الدرجة الأولى ليبقى لايبزيغ ثالثا برصيد 65 نقطة وضمن مشاركته في دوري أبطال أوروبا بينما يتواجد ماينز 05 في المركز 12 في وسط الترتيب.

الدوري الفرنسي

ضيع أولمبيك مارسيليا فرصة الاقتراب من المركز الرابع المؤهل للدوري الأوروبي وتقلصت آماله في لعب منافسة أوروبية بعد تعادله أمام ستراسبورغ 1-1 في افتتاح الجولة 35 من الدوري الفرنسي.

وصعد مارسيليا للمركز الخامس برصيد 55 نقطة بفارق 4 نقط عن سانت إيتيان الرابع والذي لعب لقاء أقل.

كأس الاتحاد الآسيوي

فاز هلال القدس الفلسطيني على النجمة اللبناني 2-1 في لقاء مؤجل عن الجولة 3 من دوري المجموعات ليرفع رصيده إلى 5 نقاط في المجموعة الأولى ويبقى ثالثا محتفظا بأمله في بلوغ الدور الثاني لكونه لعب لقاء أقل.