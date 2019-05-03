مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة جولة جديدة للدوري الإنجليزي الممتاز بمباراة إيفرتون وبيرنلي ويوفنتوس سيستضيف تورينو في قمة محلية في إيطاليا بينما يمكن للفيصلي حسم لقب الدوري الأردني الليلة.

وفيما يأتي مواعيد أبرز مباريات اليوم الجمعة الثالث من مايو/آيار، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيتي مكة المكرمة، والقاهرة:

الدوري الإنجليزي:

إيفرتون VS بيرنلي ، الساعة الـ22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2

الدوري الإسباني:

اشبيلية VS ليغانيس، الساعة الـ22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 3.

الدوري الإيطالي:

يوفنتوس VS تورينو، الساعة الـ21:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ22:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 4.

الدوري الألماني:

ماينتس VS لايبزيغ، الساعة الـ21:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ22:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 5.

الدوري الفرنسي:

ستراسبورغ VS مرسيليا، الساعة الـ21:45 بتوقيت مكة المكرمة، الـ22:45 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 6.

الدوري الإماراتي:

الفجيرة VS الإمارات، الساعة الـ17:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ16:00 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية HD 2.

شباب الأهلي دبي VS الظفرة، الساعة الـ17:05 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:05 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية HD 1.

الشارقة VS دبا، الساعة الـ19:45 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:45 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية HD 1.

النصر VS بني ياس، الساعة الـ19:45 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:45 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية HD 2.

كأس الاتحاد الآسيوي:

هلال القدس الفلسطيني VS النجمة اللبناني ، الساعة الـ17:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ16:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 1

الدوري الأردني:

البقعة VS الفيصلي ، الساعة الـ19:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:30 بتوقيت القاهرة على القناة الرياضية الأردنية.

شباب الأردن VS الجزيرة، الساعة الـ19:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:30 بتوقيت القاهرة على القناة الرياضية الأردنية.