كريستيانو رونالدو يستعد لشراء أغلى سيارة في العالم.. تعرف على سعرها (صور)

يستعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، لضم سيارة جديدة إلى أسطول السيارات التي يمتلكها ”الدون“.

وقال موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي إن رونالدو سيشتري قريبًا سيارة من نوع ”بوغاتي ديفو“، وهي بمحرك قوته 1500 حصان، ويمكن أن تصل سرعتها إلى 420 كيلومترًا في الساعة، وهي سرعة غير مسبوقة، ويمكن ألا تجعل السيارة قادرة على الثبات على سطح الأرض من فرط تلك السرعة الهائلة.

وأضاف الموقع الإيطالي، في تقرير نشره اليوم الأربعاء، أن رونالدو سيكون عليه الانتظار لمدة عام على أقصى تقدير، كي يقوم بتجربة سيارته الجديدة، التي لم يتم طرحها في الأسواق حتى الآن، ولكن الشركة المنتجة فتحت باب الحجز لشرائها.

وقالت شركة ”بوغاتي“ إنها ستطرح 40 سيارة فقط من الطراز الجديد المسمى ”ديفو“، وسيتم توصيلها إلى العملاء نهاية عام 2019 أو بداية عام 2020، وبالفعل، أعلنت الشركة أن السيارات المطروحة للبيع قاربت على النفاد، بعد أن تلقت عروضًا رسمية بالشراء من عدد من العملاء البارزين.

وبحسب الشركة، فإن سعر السيارة يصل إلى ما يقرب من 8 ملايين دولار، وهي الأغلى على الإطلاق في العالم.