مارك فان بوميل مرشح لخلافة غاتوزو في قيادة ميلان

أشارت تقارير صحفية إيطالية إلى أن مارك فان بوميل، مساعد المدير الفني الأسبق للمنتخب السعودي، بيرث فان مارفيك، مرشح بقوة لتدريب ميلان الموسم المقبل.

وعمل فان بوميل مع مواطنه الهولندي خلال فترة قيادته الأخضر إلى نهائيات كأس العالم الأخيرة في روسيا قبل أن ينفصل عنه ويتولى تدريب أيندهوفن ويضعه في المركز الثاني متساويًا في ترتيب الدوري المحلي مع أياكس أمستردام قبل جولتين على النهاية.

وقالت صحيفة ”لا ريبوبليكا“ الإيطالية، إن فان بوميل مرشحا لخلافة جينارو غاتوزو، المدير الفني الحالي، الذي فشل حتى الآن في ضمان مشاركة الفريق في دوري الأبطال الموسم المقبل.

وشارك الدولي الهولندي السابق البالغ عمره 42 عاما في 50 مباراة مع الروسونيري بين عامي 2011 و 2012 وساهم في فوز الفريق بآخر ألقاب ميلان للدوري.

وساهم لاعب الوسط السابق في ظهور جيل جديد من اللاعبين الشبان في أيندهوفن، كما أنه قال عقب رحيله عن ميلان في 2012 إنه سيعود مدربا للفريق.

وحال توليه المسؤولية سيصبح فان بوميل أحدث لاعبي ميلان السابق الذين يقودون تدريب الفريق بعد كلارينس سيدورف وفيليبو إنزاغي وغاتوسو.