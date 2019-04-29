عناوين الصحف الرياضية العالمية: ”مدريد يفجر زيدان“.. والأسطورة أغويرو ينقذ مانشستر سيتي

خصصت الصحافة الرياضية العالمية صفحاتها الأولى، الصادرة صباح اليوم الاثنين، لعدة مواضيع أبرزها استعادة مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وخسارة ريال مدريد والفرق المتنافسة على المركز الرابع في الليغا، والتنافس على التأهل لدوري أبطال أوروبا في إيطاليا وإنجلترا، وأزمة أولمبيك مارسيليا في فرنسا.

كما تحدثت الصحف عن تأهل برشلونة للسيدات لنهائي دوري أبطال أوروبا وفوز فريق السيدات ليوفنتوس بلقبي الدوري والكأس في إيطاليا، ومستقبل غاتوزو، مدرب ميلان، واقتراب أنطونيو كونتي من روما.

الصحف الإسبانية

ماركا

تحدثت الصحيفة عن هزيمة ريال مدريد أمام رايو فاليكانو وغضب زيدان من لاعبيه لسوء مستواهم في اللقاء وكتبت: ”مدريد يفجر زيدان“.

كما تحدثت عن خسارة المتنافسين على المركز الرابع خيتافي وإشبيلية وفالنسيا خلال الجولة 35 من الليغا.

سبورت

ركزت الصحيفة على تأهل برشلونة للسيدات لنهائي دوري أبطال أوروبا لمواجهة حامل اللقب أولمبيك ليون، وكتبت: ”تاريخي“.

كما تحدثت عن احتفالات برشلونة بلقب الليغا، وكتبت: ”نريد الثلاثية“.

الصحيفة تحدثت أيضًا عن خسارة ريال مدريد أمام رايو فاليكانو وفوز جيرونا على إشبيلية وخروجه من مراكز الهبوط.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة بدورها على تأهل برشلونة للسيدات لنهائي دوري أبطال أوروبا لمواجهة أولمبيك ليون، وكتبت: ”تاريخي ”.

كما تحدثت عن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد الفوز بلقب الليغا، وكتبت: ”ميسي أكثر استعدادًا من أي وقت مضى لمواجهة ليفربول“.

كما تحدثت عن هزيمة ريال مدريد الجديدة أمام رايو فاليكانو في الليغا.

آس

تحدثت الصحيفة عن الخسارة الجديدة لريال مدريد في الدوري الإسباني وهذه المرة أمام رايو فاليكانو المتواضع وكتبت: ”يجب أن يطلبوا الاعتذار“.

كما تحدثت عن ضرب نيمار لمشجع بعد خسارة باريس سان جيرمان نهائي كأس فرنسا أمام ستاد رين.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة البريطانية على فوز مانشستر سيتي الصعب على بيرنلي وتصدره الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت: ”مان سيتي يقترب من اللقب بفضل أسطورته أغويرو“.

كما تحدثت عن لفتة بيلسا، مدرب ليدز يونايتد، الذي سمح لأستون فيلا بتسجيل التعادل بعد تسجيل لاعبيه هدفًا إثر سقوط لاعب على أرض الملعب.

الصحيفة تحدثت عن تعادل مانشستر يونايتد وتشيلسي بعد خطأ لدافيد دي خيا الذي دافع عنه مدربه سولشاير.

دايلي تيليغراف

ركزت الصحيفة على فوز مانشستر سيتي على بيرنلي واستعادة صدارة الدوري الإنجليزي، وكتبت: ”أغويرو يقرب مانشستر سيتي من اللقب“.

كما تحدثت عن الروح الرياضية للأرجنتيني بيلسا، مدرب ليدز، الذي قرر منح أستون فيلا هدف التعادل بعد خرق لاعبيه للروح الرياضية وتسجيلهم هدفًا أثناء سقوط لاعب منافس.

كما ركزت الصحيفة على خطأ دي خيا، الذي منح تشيلسي التعادل أمام مانشستر يونايتد.

ستار سبورت

تحدثت الصحيفة عن فوز مانشستر سيتي واقترابه من لقب الدوري الإنجليزي، وكتبت: ”دعم مثالي“ و“الأسطورة أغويرو ينقد مانشستر سيتي“.

كما تحدثت عن خطأ دي خيا الذي منح التعادل لتشيلسي أمام مانشستر يونايتد.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلو سبورت

تحدثت الصحيفة الإيطالية عن خسارة ميلان أمام تورينو وخروجه من المراكز الأربعة الأولى وتأثير ذلك على مستقبله، وكتبت: ”غاتوزو في خطر“.

كما ركزت على الأخبار التي تربط المدرب أنطونيو كونتي بروما، وفوز نابولي على فروسينوني ودفعه نحو الهبوط وكتبت: ”المسيل للدموع نابولي“.

توتو سبورت

تحدثت الصحيفة عن تتويج يوفنتوس للسيدات بلقب كأس إيطاليا بعد فوزهم بلقب الدوري والثنائية في أول مواسمهم لدى الكبار ليحاكوا رجال الفريق في السيطرة على كرة القدم الإيطالية.

الصحيفة أيضًا ركزت على صراع دوري الأبطال في الدوري الإيطالي وفوز تورينو على ميلان ودخوله دائرة المنافسة.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة الفرنسية على خسارة أولمبيك مارسيليا أمام نانت 2-1 في الدوري الفرنسي، وابتعاده عن المنافسة للمشاركة في المسابقات الأوروبية الموسم المقبل، وكتبت: ”أولمبيك مارسيليا: أزمة أوروبية“.

كما اهتمت بنهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات الذي يجمع حامل اللقب أولمبيك ليون وبرشلونة، وكتبت: ”النهائي الحلم“.