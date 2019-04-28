أخبار مانشستر سيتي وبرشلونة وريال مدريد والدوريات الخمس الكبرى

توج الهولندي فيرجل فان دايك لاعب فريق ليفربول بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا عن الموسم الجاري.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين عن حصول النجم الهولندي على الجائزة بعد منافسة قوية من كبار نجوم الدوري الإنجليزي.

وتفوق فان دايك على كل من زميله في الفريق ساديو ماني، رحيم سترلينغ وسيرجيو أغويرو وبيرناردو سيلفا نجوم مانشستر سيتي، ومعهم إيدن هازارد نجم تشيلسي.

ونشرت الرابطة بيانًا قالت فيه إن فان دايك قدم موسمًا طيبًا رفقة الريدز خلال الأشهر القليلة الماضية.

مستقبل غامض

لا يزال الفرنسي بول بوغبا، نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، مهيمناً على تقارير سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل غموض موقفه رفقة المانيو، وما تكشفه الصحافة الأوروبية يومياً بأن اللاعب لن يستمر في ”أولد ترافورد“ بعد نهاية الموسم الجاري.

وقالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية إن إدارة مانشستر يونايتد تتجه نحو بيع بول بوغبا والبلجيكي روميلو لوكاكو في صفقة تبلغ قيمتها الإجمالية 200 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت إلى أن وجهة بوغبا المؤكدة ستكون نادي ريال مدريد الإسباني، الذي يرغب بشدة في ضم اللاعب المتوج ببطولة كأس العالم الأخيرة في روسيا 2018، رفقة منتخب فرنسا، بينما سيغادر لوكاكو ”أولد ترافورد“ إلى إيطاليا، وبالتحديد إلى إنتر ميلان أو يوفنتوس.

وأضافت الصحيفة، في تقرير نشرته الأحد: ”رغم التصريحات التي أدلى بها النرويجي أولي غونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، والتي توقع فيها استمرار بوغبا في صفوف الفريق، فإن إدارة النادي ترى أن بيع اللاعب المثير للجدل سيكون الخيار الأفضل، للاستفادة مادياً من مقابل انتقاله“، مؤكدة أن قيمته لن تقل عن 120 مليون جنيه إسترليني.

من جانبها، قالت صحيفة ”صن“ الإنجليزية، إن مينو رايولا، وكيل أعمال بول بوغبا، اجتمع مع إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي، لبحث إمكانية إعادة اللاعب الفرنسي إلى البيانكونيري.

وبحسب الصحيفة فإن بوغبا يريد الرحيل عن مانشستر يونايتد، لقناعته أن المدرب النرويجي أولي غونار سولشاير ليس الشخص المناسب لقيادة الفريق.

وأضافت ”صن“ أن يوفنتوس أخبر رايولا، بتحديد موعد لاجتماع آخر قريب بين الطرفين، الشهر المقبل، دون أن تكشف نتائج الاجتماع الأول.

وتردد أن يوفنتوس سيبيع لاعبيه، الصربي ميراليم بيانيتش، والبرازيلي دوغلاس كوستا، لتعزيز صفوفه بلاعبين جدد الصيف المقبل، على أمل التتويج بدوري أبطال أوروبا.

سقوط جديد لريال مدريد

واصل ريال مدريد عروضه المخيبة للآمال، وسقط أمام رايو فاليكانو بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم في ملعب ”تيريزا ريفيرو“.

وتجمد رصيد الريال عند 65 نقطة، في المركز الثالث، وابتعد بفارق 9 نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، والذي يحتاج نقطة واحدة فقط من 3 مباريات كي يحسم لقب الوصيف.

مانشستر سيتي و6 نقاط

استعاد مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، البريمييرليغ، بعد فوز بشق الأنفس على مضيفه بيرنلي بهدف نظيف، أحرزه الأرجنتيني سيرجيو أغويرو في الدقيقة 63 من اللقاء.

ورفع السيتي رصيده إلى 92 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني.

وتتبقى مباراتان لمانشستر سيتي، الأولى أمام ليستر سيتي في ملعب الاتحاد، والثانية أمام برايتون خارج الديار، في حين يلعب ليفربول خارج أرضه أمام نيوكاسل يونايتد، ويختتم الموسم بمواجهة وولفرهامبتون في ملعب ”أنفيلد“.

وفي حالة نجاح مانشستر سيتي في الفوز بالنقاط الست فإنه يتوّج مباشرة بطلاً للبريمييرليغ.

وسحق ليستر سيتي ضيفه أرسنال بثلاثية نظيفة، في ملعب ”كينج باور ستايدوم“، في الوقت الذي تعادل مانشستر يونايتد مع ضيفه تشيلسي 1-1، لتشتعل المنافسة على المركزين الثالث والرابع في البريمييرليغ، والمؤهلين مع صاحبي المركز الأول والثاني السيتي وليفربول إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويحتل توتنهام المركز الثالث برصيد 70 نقطة، يليه تشيلسي 68 نقطة في المركز الرابع، ثم آرسنال ومانشستر يونايتد في المركزين الخامس والسادس برصيد 66 و65 نقطة على الترتيب.

مأزق برشلونة

حسم الهولندي ياسبر سيليسين، حارس نادي برشلونة الإسباني، موقفه من الاستمرار رفقة البلوغرانا الموسم المقبل.

وقال سيليسين، في تصريحات أبرزتها صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، بعد تتويج برشلونة بالدوري الإسباني، الليغا، السبت، عقب الفوز على ليفانتي بهدف نظيف في ملعب ”كامب نو“: ”بالطبع أشعر بالسعادة عقب تتويج برشلونة بالليغا الليلة“.

وأضاف سيليسين بقوله، رداً على سؤال حول مستقبله رفقة برشلونة: ”في البداية سأذهب لقضاء إجازتي السنوية، وبعد ذلك سأقوم بالبحث عن ناد آخر، لأنني أريد اللعب والمشاركة في المباريات“.

وحول انضمام مواطنيه فرينكي دي يونغ وماتياس دي ليخت، لاعبي أياكس أمستردام الهولندي إلى برشلونة الموسم المقبل، قال سيليسين: ”أعلم أن دي يونغ انضم رسمياً، بينما صفقة دي ليخت لا تزال غير محسومة إلى الآن، نصيحتي إلى دي ليخت: إذا كانت لديك الفرصة كي تلعب في برشلونة فيجب عليك استغلالها“.

وأعرب سيليسين عن أمله في المشاركة مع برشلونة في المباريات الثلاث المتبقية في الليغا، بعد حسم اللقب، إضافة إلى اللعب في نهائي كأس الملك أمام فالنسيا يوم 25 مايو المقبل.

وشارك سيليسين في 7 مباريات فقط مع برشلونة هذا الموسم، 6 منها في الكأس، وواحدة في دوري أبطال أوروبا، ولم يلعب أي مباراة في مشوار البلوغرانا نحو التتويج بلقب الليغا، حيث جلس احتياطياً للألماني مارك أندريه تير شتيغن.

وينتهي عقد سيليسين، البالغ من العمر 30 عاماً، مع برشلونة في منتصف عام 2021.

وفي حالة رحيل سيليسين عن البارسا، فإن إدارة النادي الكتالوني ستكون مضطرة للتعاقد مع حارس آخر، ليكون بديلاً للألماني تير شتيغن.