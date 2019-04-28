لاتسيو يُسقط سامبدوريا في الدوري الإيطالي ويعزز آماله بالتأهل للبطولات الأوروبية

منحت ثنائية من فيليبي كايسيدو الفوز للاتسيو 2/1 على 10 لاعبين من سامبدوريا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم الأحد، ليحافظ على آماله في التأهل إلى إحدى بطولتي أوروبا الموسم المقبل.

وعقب تلقي جاستون راميريز لاعب سامبدوريا الإنذار الثاني وطرده قبل نهاية الشوط الأول اندفع الفريق للهجوم ليقلص هداف المسابقة فابيو كوالياريلا الفارق عندما أحرز هدفه الـ 23 في البطولة بتسديدة من مدى قريب.

وكان نيكولا مورو قريبًا من إدراك التعادل بتسديدة من عند حافة منطقة الجزاء ارتطمت بالقائم قبل أن يرسل البديل تشيرو إيموبيلي لاعب لاتسيو ركلة حرة قوية ارتدت من العارضة.

وسنحت فرصة أيضًا لمهاجم سامبدوريا غريغوري ديفريل، لكن تسديدته ذهبت بعيدًا عن المرمى.

وتقدم لاتسيو على حساب تورينو، الذي يلتقي ميلان في وقت لاحق اليوم، في المركز السابع برصيد 55 نقطة، وظل متأخرًا بفارق 3 نقاط عن غريمه المحلي في العاصمة روما في المركز الرابع آخر المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.

وقال سيموني إنزاغي مدرب لاتسيو:“تتبقى 4 مباريات بإجمالي 12 نقطة، ولا يزال هناك وقت لحدوث أي شيء“.

وأضاف:“ندرك موقعنا في ترتيب الجدول، ولا نريد الاستسلام أو التراجع، وسنبذل قصارى جهدنا حتى النهاية“.

ويملك سامبدوريا صاحب المركز التاسع 48 نقطة قبل 4 جولات على النهاية.