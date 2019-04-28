صحيفة: وكيل أعمال بول بوغبا اجتمع مع يوفنتوس

تتواصل التقارير التي تتحدث عن مصير النجم الفرنسي بول بوغبا، لاعب خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، مع ارتباطه بريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.

وذكرت صحيفة ”صن“ الإنجليزية، أن مينو رايولا، وكيل أعمال بول بوغبا اجتمع مع إدارة يوفنتوس، لبحث إمكانية إعادة اللاعب الفرنسي إلى البيانكونيري.

وبحسب الصحيفة فإن بوغبا يريد الرحيل عن مانشستر يونايتد، لقناعته أن المدرب النرويجي أولي غونار سولشاير ليس الشخص المناسب لقيادة الفريق.

وأضافت ”صن“ أن يوفنتوس أخبر رايولا، بتحديد موعد لاجتماع آخر قريب بين الطرفين، الشهر المقبل، دون أن تكشف نتائج الاجتماع الأول.

وتردد أن يوفنتوس سيبيع لاعبيه، الصربي ميراليم بيانيتش، والبرازيلي دوغلاس كوستا، لتعزيز صفوفه بلاعبين جدد الصيف المقبل، على أمل التتويج بدوري أبطال أوروبا.

وانضم بول بوغبا إلى يوفنتوس العام 2012، مجانًا، قادمًا من مانشستر يونايتد، قبل أن يبيعه النادي الإيطالي إلى مانشستر يونايتد مقابل 105 ملايين يورو العام 2016، ويمتد عقده مع الفريق حتى 2021.

وسجل بوغبا، البالغ من العمر 26 عامًا، 34 هدفًا، وصنع 43 في 178 مباراة مع يوفنتوس.