نابولي يستعيد توازنه ويدفع فروزينوني نحو الهبوط في الدوري الإيطالي

دفع نابولي مضيفه فروزينوني إلى حافة الهبوط؛ بعد أن فاز عليه 2-صفر في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، اليوم الأحد، في لقاء شهد معادلة دريس ميرتنز لرقم أهداف دييغو مارادونا بالمسابقة.

وبركلة حرة رائعة من اللاعب البلجيكي رفع رصيده إلى 81 هدفًا مع نابولي في الدوري ليعادل الأسطورة الأرجنتيني في المركز الثالث بقائمة هدافي النادي في الدوري عبر التاريخ، خلف أنطونيو فوياك (102) وماريك هامشيك (100).

وكلل أمين يونس مجهوده الفردي المميز بمضاعفة التقدم في الشوط الثاني، ليبقى فريق المدرب كارلو أنشيلوتي بالمركز الثاني برصيد 70 نقطة وبفارق ثماني نقاط عن مطارده إنترناسيونالي.

ويقبع فروزينوني في المركز قبل الأخير، ويبتعد بعشر نقاط عن منطقة الأمان مع تبقي أربع مباريات، وسيتأكد هبوطه إذا حصل جنوى على نقطة على الأقل من مواجهة مستضيفه سبال اليوم، وإذا فاز أودينيزي خارج ملعبه على أتلانتا يوم الإثنين.