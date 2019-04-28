عناوين الصحف الرياضية العالمية: ”الليغا هي ميسي“.. وكريستيانو رونالدو يصل للهدف 600

شكل فوز نادي برشلونة بلقب الدوري الإسباني وتعادل يوفنتوس وإنتر ميلان في لقاء القمة في إيطاليا، وفوز ستاد رين بكأس فرنسا على حساب باريس سان جيرمان، أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف بوصول البرتغالي كريستيانو رونالدو للهدف 600 مع الأندية، واللقب العاشر للأرجنتيني ليونيل ميسي في الليغا الإسبانية.

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت ماركا على فوز برشلونة بلقب الليغا من خلال قائده ونجمه ليونيل ميسي، الذي فاز بلقبه العاشر في المسابقة وكتبت :“ 10 لرقم 10″.

كما تحدثت عن غياب كريم بنزيما عن ريال مدريد وفرصة غاريث بيل لتعويضه كهداف في اللقاءات الأخيرة.

سبورت

اهتمت الصحيفة الكتالونية بدورها بتتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني، وركزت على دور النجم الأرجنتيني قائد الفريق، وكتبت: ”ليغا ميسي، الليغا هي ميسي“.

الصحيفة ركزت على فوز برشلونة بلقبه الثامن في 11 موسمًا ورقم 26 والعاشر لميسي.

موندو ديبورتيفو

بدورها ركزت الصحيفة الكتالونية على فوز برشلونة بلقب الدوري الإسباني، وكتبت: ”أبطال 8 من 11″، في إشارة لفوز الفريق بـ8 ألقاب في آخر 11 موسمًا.

آس

الصحيفة عنونت: ”العاشر لميسي“، لكون النجم الأرجنتيني توج بـ10 ألقاب خلال 15 موسمًا في برشلونة.

كما تحدثت عن فوز أتلتيكو مدريد المثير للجدل أمام بلد الوليد بهدف عكسي.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت ”توتو سبورت“ على لقاء القمة بين إنتر ميلان ويوفنتوس، والذي انتهى بالتعادل 1-1 بهدف لكل من البلجيكي رادجا ناينغولان الرائع والبرتغالي كريستيانو رونالدو التاريخي، وكتبت: ”ما هذا اللؤلؤ“.

كورييه ديلو سبورت

اهتمت الصحيفة بهدف رونالدو في مرمى إنتر ميلان برفقة فريقه يوفنتوس وهو هدفه رقم 600 برفقة الأندية، وكتبت: ”الهدف 600“

كما اهتمت بتتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني.

الصحف الفرنسية

ليكيب

اهتمت الصحيفة بفوز رين بكأس فرنسا على حساب باريس سان جيرمان، حامل اللقب، بضربات الترجيح والذي يعتبر مفاجأة كبرى.