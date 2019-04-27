هكذا سخرت جماهير إنتر ميلان من يوفنتوس بسبب الخروج من دوري أبطال أوروبا (صور)

سخرت جماهير إنتر ميلان من يوفنتوس، بطل الدوري الإيطالي، خلال قمة الفريقين في المسابقة برفع لافتات مكتوبا عليها ”انتهت المباراة“، وأخرى لصور منظفات مكتوبا عليها أياكس أمستردام الهولندي، في إشارة إلى وداع اليوفي لدوري أبطال أوروبا أمام أياكس.

وأحرز كريستيانو رونالدو هدفه 600 في مسيرته مع الأندية ليمنح يوفنتوس البطل التعادل 1-1 أمام مستضيفه إنتر يوم السبت.

وسخرت جماهير أصحاب الأرض من يوفنتوس قبل المباراة عبر ”تيفو“ يشير إلى وداع اليوفي لأبرز بطولة أوروبا من دور الثمانية.

وتوج يوفنتوس بلقبه الثامن على التوالي للدوري الجولة الماضية لكنه وجد نفسه متأخرا في وقت مبكرا بهدف مذهل للبلجيكي راديا ناينغولان من تسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء.

وأدرك رونالدو التعادل بتسديدة هائلة بقدمه اليسرى ليسكت جماهير إنتر ولافتاتها المهينة لنادي السيدة العجوز الذي كان يأمل في التتويج بلقب دوري الأبطال.