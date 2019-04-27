القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وإنتر ميلان اليوم في الدوري الإيطالي

يستضيف نادي إنتر ميلان منافسه يوفنتوس، اليوم السبت، على ملعب سان سيرو (جوزيبي مياتزا)، في قمة مباريات الجولة الـ34 من الدوري الإيطالي.

وتنقل مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان على قناة beIN SPORTS HD 4.

وتقام المباراة الساعة 21:30 بتوقيت مكة المكرمة، 20:30 بتوقيت القاهرة.

وقال ماسيمليانو آليغري، مدرب يوفنتوس في المؤتمر التقديمي للمباراة: ”المواجهة مهمة، يجب علينا أن نلعب للحصول على نتيجة إيجابية، لأن هدفنا حتى نهاية الموسم هو الاستمرار في حصد النقاط“.

وأضاف آليغري ”في نهاية الموسم، يجب علينا أن نبدأ التخطيط لكيفية الاستمرار في النمو، سنحلل الموسم بأفضل طريقة ممكنة“.

وأردف ”كيليني عاد للفريق وسيلعب غدًا، أما رودريغو بنتانكور فإنه يعاني من إجهاد عضلي“.

وواصل المدرب الإيطالي ”أريد تجربة اللعب بالثلاثي بيرنارديسكي وكانسيلو وإيمري تشان في مراكز مختلفة“.

يشار إلى أن يوفنتوس نجح في التتويج بقب الدوري الإيطالي للمرة الثامنة على التوالي.