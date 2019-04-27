موعد مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان اليوم في الدوري الإيطالي

يحل يوفنتوس البطل ضيفًا على منافسه إنتر ميلان، اليوم السبت، على ملعب سان سيرو (جوزيبي مياتزا)، في إطار مباريات الجولة الـ34 من الدوري الإيطالي.

وتقام المباراة الساعة 21:30 بتوقيت مكة المكرمة، 20:30 بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان على قناة beIN SPORTS HD 4.

وأكد لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لإنتر ميلان، أن فريقه سيحاول لعب مباراة جيدة أمام يوفنتوس. وقال سباليتي في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: ”موقفنا واحد دائمًا، نريد الاحتفاظ بالكرة واللعب في ملعب المنافس من دون خسارة شكلنا. الفريق لعب جيدًا في المباريات الأخيرة، وسنحاول فعل ذلك مجددًا“.

وأضاف سباليتي ”مباراة إنتر ميلان ويوفنتوس دائمًا واحدة من أهم المواجهات في الدوري، في السنوات الأخيرة، البيانكونيري كان فوقنا في الترتيب، اللعب بالطريقة الصحيحة بات أمرًا حيويًا، وسنحاول تقليل الفجوة“.

وأردف ”نابولي فريق يقدم كرة جيدة في السنوات الأخيرة، حقيقة أننا قد قللنا الفجوة هي إشارة مهمة، خلال الموسمين الأخيرين تطورنا من حيث الجودة“.

وختم: ”في المباريات الأخيرة التي لعبناها ضد يوفنتوس، لم يكن هناك الكثير من الفوارق بين الطرفين، وبالتالي سنذهب لمباراة الغد ونحن واثقون من قدرتنا على منافسته“.