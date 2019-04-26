أخبار ليفربول وريال مدريد وبرشلونة والدوريات الخمس الكبرى

يبدو أن بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، البريمييرليغ، لن يُحسم إلا في الجولة الأخيرة للمسابقة، بعد أن تواصلت لعبة الكراسي الموسيقية على القمة، وفي نفس الوقت فإن مستقبل الفرنسي بول بوغبا لا يزال يهيمن على تقارير الصحافة الأوروبية والعالمية، في ظل الشكوك المحيطة باستمراره رفقة مانشستر يونايتد، واحتمالات انتقاله إلى ريال مدريد.

أفريكانو ليفربول

استعاد ليفربول صدارة البريمييرليغ مرة أخرى اليوم الجمعة، بعد الفوز الساحق بخماسية نظيفة على هيدرسفيلد تاون بملعب ”أنفيلد“، في المرحلة الـ36 من المسابقة.

ويعود الفضل في انتصار ليفربول إلى نجومه الأفارقة، نابي كايتا وساديو ماني ومحمد صلاح.

تقدّم الغيني كايتا بهدف بعد 15 ثانية، من تمريرة للمصري الدولي محمد صلاح، وهو أسرع هدف في تاريخ ليفربول بالمسابقة الإنجليزية.

وعزز السنغالي ساديو ماني تقدم ليفربول بهدف ثاني في الدقيقة 23، وأضاف محمد صلاح الثالث في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، واصل ليفربول مهرجان الأهداف، وأحرز ماني الهدف الرابع في الدقيقة 77، وأضاف صلاح الهدف الخامس في الدقيقة 83، ليتربع المصري على صدارة هدافي البريمييرليغ برصيد 21 هدفاً، يليه ماني بـ20 هدفًا.

ورفع ليفربول رصيده إلى 91 نقطة، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، الذي سيخوض مباراة صعبة خارج أرضه يوم الأحد أمام بيرنلي، الذي تعادل مع تشيلسي 2-2 يوم الإثنين الماضي بملعب ”ستامفورد بريدج“.

ويستعد الريدز لمواجهة أوروبية ساخنة، حيث يلتقي برشلونة الإسباني على ملعب ”كامب نو“ يوم الأربعاء المقبل، في ذهاب الدور قبل النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، قبل أن يستضيف البلوغرانا يوم الثلاثاء 7 مايو بملعب ”أنفيلد“.

وتتبقى لليفربول مباراتان في البريمييرليغ، الأولى أمام نيوكاسل يونايتد في ملعب ”سانت جيمس بارك“ يوم 7 مايو، قبل أن يواجه وولفر هامبتون في المرحلة الأخيرة يوم 12 مايو في ملعب ”أنفيلد“.

بوغبا يثير الجدل من جديد

لا تزال حلقات الفرنسي بول بوغبا ”عرض مستمر“ في سوق الانتقالات الصيفية، بعد أن أثار اللاعب الجدل مرة أخرى حول مستقبله مع ناديه مانشستر يونايتد الإنجليزي، في ظل التقارير التي تشير إلى انتقاله لريال مدريد بنهاية الموسم الجاري.

ويستعد المانيو للموسم الجديد، برحلة في آسيا وبالتحديد إلى الصين، وبدأ الفريق حسب تقارير إعلامية في استخراج الأوراق الضرورية للاعبين للحصول على ”الفيزا“، لكن بوغبا لم يقدم لإدارة الفريق الأوراق الضرورية، ما يعني غيابه عن الجولة.

وحسب برنامج ”جوغونيس“ الإسباني، فليس النجم الفرنسي وحده من سيغيب عن الجولة فكل من الإسباني أندير هيريرا الذي ينتهي عقده الصيف القادم والمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو سيغيبان أيضًا.

وحسب البرنامج، فغياب الثلاثي مرتبط بشائعات رحيلهم عن مانشستر يونايتد في الصيف، حيث سيبقون في أوروبا للتفاوض مع الفرق التي ترغب في التعاقد معهم.

وحسم الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب نادي ريال مدريد الإسباني، موقفه النهائي من ضم مواطنه أدريان رابيو لاعب باريس سان جيرمان إلى الميرينغي بداية من الموسم المقبل.

وقالت صحيفة ”آس“ الإسبانية إن زيدان تراجع تمامًا عن فكرة ضم رابيو إلى ريال مدريد.

وأضافت الصحيفة، المقربة من ريال مدريد، بقولها في تقرير نشرته اليوم الجمعة: ”حسم زيدان قراره، وتراجع عن صفقة رابيو، ويرجع ذلك إلى المحيطين باللاعب نفسه، ومديري أعماله، الذين يماطلون في الردّ على العروض التي يتلقاها رابيو، لتحقيق أقصى استفادة مالية من الصفقة“.

وارتبط رابيو بالانتقال إلى نادي برشلونة الإسباني، وكان قريبًا للغاية من التوقيع الرسمي مع البلوغرانا، قبل أن تفشل الصفقة، ويتجه النادي الكتالوني نحو الهولندي فرانكي دي يونغ، لاعب أياكس أمستردام، الذي سيرتدي قميص البلوغرانا رسميًا الموسم المقبل.

ليلة التتويج؟

سيكون نادي برشلونة على موعد ليلة السبت مع تتويج محتمل بالدوري الإسباني لكرة القدم، الليغا، عندما يستضيف ليفانتي على ملعب ”كامب نو“ في المرحلة الـ35 من المسابقة.

وسوف يحسم برشلونة اللقب رسميًا حال حصوله على النقاط الثلاث أمام ليفانتي، ورغم ذلك، فإن المدرب إرنستو فالفيردي يدرس عدم إشراك 3 من نجومه في المباراة.

وقالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية إن فالفيردي يدرس إراحة الثلاثي جيرارد بيكيه ولويس سواريز وسيرجي روبيرتو، قبل موقعة ليفربول المرتقبة في دوري الأبطال يوم الأربعاء المقبل.

صدمة نيمار

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إيقاف نيمار مهاجم باريس سان جيرمان 3 مباريات في دوري أبطال أوروبا بسبب إهانته لطاقم التحكيم عقب مباراة مانشستر يونايتد التي شهدت خروج فريقه من البطولة القارية هذا الموسم.

ووصف نيمار نظام حكم الفيديو المساعد بأنه ”فضيحة“ عقب احتساب ركلة جزاء حاسمة للمنافس مانشستر يونايتد في اللحظات الأخيرة من اللقاء الذي أقيم على استاد بارك دي برينس ليبلغ الفريق الإنجليزي دور الثمانية بفضل قاعدة الأهداف المسجلة خارج الملعب.

وقال توماس توخيل مدرب سان جيرمان إن تعليقات اللاعب البرازيلي صدرت في خضم توتر الموقف، ملمحًا إلى ضرورة عدم معاقبته.

وكان نيمار عاد مؤخرًا إلى المشاركة مع فريقه عقب 3 أشهر من الابتعاد بسبب الإصابة.

بوفون يكشف الحقائق

كشف الحارس الإيطالي الأسطوري جيانلويجي بوفون حقيقة عودته إلى ناديه السابق يوفنتوس نهاية الموسم الجاري.

وقال بوفون، الذي رحل عن يوفنتوس ويلعب حاليًا إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إن التقارير التي تحدثت عن عودته إلى البيانكونيري غير صحيحة على الإطلاق.

وأضاف بوفون، خلال حوار مع الموقع الرسمي لنادي باريس سان جيرمان على الإنترنت، اليوم الجمعة:“تقارير عودتي إلى يوفنتوس ليس لها أساس من الصحة“.

وكانت تقارير قد أشارت إلى رغبة نادي يوفنتوس في الاستعانة بحارسه السابق بوفون في منصب إداري الموسم المقبل.

وتابع بوفون بقوله: “تجربتي مع باريس سان جيرمان كانت جديدة، وفي يوفنتوس كان هناك قرار بأن يلعب الحارس الثاني من 10 إلى 15 مباراة في كل موسم، وأشارك أنا في باقي المباريات، والموقف في سان جيرمان لا يختلف كثيرًا“.