بوفون يكشف حقيقة عودته إلى نادي يوفنتوس

كشف الحارس الإيطالي الأسطوري جيانلويجي بوفون حقيقة عودته إلى ناديه السابق يوفنتوس نهاية الموسم الجاري.

وقال بوفون، الذي رحل عن يوفنتوس ويلعب حاليًا إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إن التقارير التي تحدثت عن عودته إلى البيانكونيري غير صحيحة على الإطلاق.

وأضاف بوفون، خلال حوار مع الموقع الرسمي لنادي باريس سان جيرمان على الإنترنت، اليوم الجمعة:“تقارير عودتي إلى يوفنتوس ليس لها أساس من الصحة“.

وكانت تقارير قد أشارت إلى رغبة نادي يوفنتوس في الاستعانة بحارسه السابق بوفون في منصب إداري الموسم المقبل.

وتابع بوفون بقوله:“تجربتي مع باريس سان جيرمان كانت جديدة، وفي يوفنتوس كان هناك قرار بأن يلعب الحارس الثاني من 10 إلى 15 مباراة في كل موسم، وأشارك أنا في باقي المباريات، والموقف في سان جيرمان لا يختلف كثيرًا“.

وأضاف بقوله:“أتقبل قرار المدرب في سان جيرمان، ولا يمكن أبدًا أن أعترض على خياراته في مركز حراسة المرمى، وأنا هنا لأخدم الفريق، وأقوم بدور إيجابي، وهذا يعني القبول بكل قرارات المدرب“.

وأكد بوفون أن علاقته جيدة للغاية مع زملائه في مركز حراسة المرمى، سباستيان سيبويس، وألفونسي أريولا، وتوماس شيسنو، وأنهم يمثلون علاقة عمل متميزة للغاية، كما أنهم أصدقاء، وهدفهم الأسمى تحقيق الانتصارات مع الفريق.

ولعب بوفون، 41 عامًا، 22 مباراة مع باريس سان جيرمان هذا الموسم، حيث تُوّج الفريق مؤخرًا ببطولة الدوري الفرنسي، ليغ 1، للمرة الثامنة على التوالي، في حين خرج من دوري أبطال أوروبا على يد مانشستر يونايتد الإنجليزي في دور الـ16.