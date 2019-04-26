ليفربول ضد هيديرسفيلد تاون والهلال ضد التعاون.. مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة

سيستضيف نادي الهلال منافسه التعاون في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بينما سيخوض ليفربول مباراة جديدة في صراعه على لقب الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي.

وفيما يأتي مواعيد أبرز مباريات اليوم الجمعة 26 من أبريل، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيت مكة المكرمة، والقاهرة:

قبل نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين:

الهلال VS التعاون، الساعة 19:00 باوقيت مكة المكرمة، الـ18:00 بتوقيت القاهرة على قنوات KSA Sports 1 HD و KSA Sports 2 HD وDawri Plus 1 HD.

ذهاب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا:

الوداد البيضاوي المغربي VS ماميلودي صن داونز الجنوب افريقي، الساعة الـ22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 1.

الدوري الإنجليزي:

ليفربول VS هيديرسفيلد تاون، الساعة الـ22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 2.

الدوري الألماني:

أوغسبورغ VS باير ليفركوزن، الساعة الـ21:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ20:30 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 5.

الدوري الفرنسي:

بوردو VS أولمبيك ليون ، الساعة الـ21:45 بتوقيت مكة المكرمة، الـ20:45 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 6.

الدوري الإماراتي:

دبا الفجيرة VS عجمان، الساعة الـ17:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ16:00 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية HD 4.

اتحاد كلباء VS الشارقة، الساعة الـ17:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ16:00 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية HD 1.

الوحدة VS الفجيرة، الساعة الـ17:05 بتوقيت مكة المكرمة، الـ16:05 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية HD 3.

الدوري الأردني:

ذات راس VS السلط ، الساعة الـ17:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ16:00 بتوقيت القاهرة على القناة الرياضية الأردنية.

العقبة VS الوحدات، الساعة الـ19:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:30 بتوقيت القاهرة على القناة الرياضية الأردنية.

دور الـ8 لكأس تونس:

الترجي VS الاتحاد المنستيري، الساعة الـ16:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ15:00 بتوقيت القاهرة على القناة الوطنية 1.

الصفاقسي VS قوافل قفصة، الساعة الـ16:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ15:00 بتوقيت القاهرة على القناة الوطنية 2.