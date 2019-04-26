أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية.. بوغبا يختار وبرشلونة يحتفل بلقب الليغا مبكرًا (صور)

اهتمت الصحف الرياضية العالمية بمستقبل النجم الفرنسي بول بوغبا، الذي يعيش فترة سيئة في مانشستر يونايتد، كما اهتمت بتتويج برشلونة المحتمل في الكامب نو، السبت القادم.

كما اهتمت الصحف بمستقبل المدرب ماوريسيو ساري وإمكانية عودته لإيطاليا لتعويض غينارو غاتوزو في ميلان. كما اهتمت بتعادل ريال مدريد السلبي مع خيتافي وفشل زيدان في الفوز خارج برنابيو.

الصحف الإسبانية

سبورت

اهتمت ”سبورت“ بقرار الاتحاد الإسباني بمنح برشلونة كأس الليغا في حال حسمه اللقب السبت أمام ليفانتي، في سابقة تاريخية وكتبت ”حفل وكأس“.

كما اهتمت بسعادة ساندرو روسيل رئيس برشلونة السابق ببراءته. وتعادل ريال مدريد السلبي أمام

خيتافي.

ماركا

ركزت ”ماركا“ على لقاء خيتافي وريال مدريد الذي انتهى بالتعادل السلبي في الليغا وعلى مردود لاعبي الفريق الملكي، مؤكدة على تألق إبراهيم دياز، وكتبت ”إبراهيم كسب نقاطًا“، في إشارة لكونه قدم مستوى قد يؤهله للبقاء في الفريق الموسم القادم.

موندو ديبورتيفو

اهتمت الصحيفة بالتتويج المحتمل لبرشلونة في الليغا وكتبت ”برشلونة المميز“، في إشارة لسيطرة فروع الفريق في عدة رياضات: الهوكي وكرة السلة وكرة اليد على إسبانيا.

كما ركزت على تعادل ريال مدريد أمام خيتافي، مؤكدة أن ”زيدان لم يفز خارج البيرنابيو“.

أس

تحدثت الصحيفة عن تعادل ريال مدريد أمام خيتافي سلبيًا، وأكدت أن الفريق الملكي يقضي الوقت فقط، في إشارة لعدم منافسته على أي شيء في نهاية الموسم.

كما ركزت الصحيفة على فوز إشبيلية 5/0 على رايو فاليكانو وعودة فياريال بالفوز من أمام سوسيداد في صراعه من أجل البقاء.

الصحافة البريطانية

صن

اهتمت الصحيفة البريطانية بمشكلة الفرنسي بول بوغبا في مانشستر يونايتد، مؤكدة أن اللاعب ”يقسم غرف الملابس“ بسلوكه، وهو ما يفتح الباب لرحيله الصيف القادم في ظل اهتمام ريال مدريد بخدماته.

الصحافة الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة الإيطالية على مستقبل النجم الفرنسي بول بوغبا والشائعات التي تحوم حوله وكتبت ”بوغبا اختار يوفنتوس أو ريال مدريد“.

كما تحدثت عن مستقبل غاتوزو مدرب ميلان، مؤكدة أن ساري المرشح الأول ”لخلافته“.

واهتمت الصحيفة بتأهل أتلانتا لنهائي كأس إيطاليا لمواجهة لاتسيو.

كورييه ديل سبورت

أكدت الصحيفة الإيطالية أن المدرب ماوريسيو ساري عائد لإيطاليا بعد فشل تجربته في إنجلترا من خلال عنوان بارز ”ساري عائد“.

كما اهتمت بتأهل أتلانتا لنهائي كأس إيطاليا لمواجهة لاتسيو.

الصحافة الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة الفرنسية على صيف الانتقالات في فرنسا، مؤكدة أن الكثير من المتغيرات ستعرفها الفرق وسيتحرك الكثير من النجوم من فرقها الحالية.

كما تحدثت عن لقاء بوردو وأولمبيك ليون في الدوري الفرنسي، مؤكدة أن فوز ليون يعتبر مهمًا لسعيه إلى التأهل لدوري أبطال أوروبا.