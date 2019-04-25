تقرير: جيانلويجي بوفون سيعود إلى يوفنتوس

تحوم الشكوك حول استمرار الحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون مع باريس سان جيرمان، بعد نهاية الموسم الحالي 2018/2019.

وبحسب شبكة ”سبورت ميدياست“ الإيطالية، فإن بوفون قد يعود إلى نادي يوفنتوس الإيطالي، لكن في منصب إداري، حال عدم تجديد عقده مع باريس سان جيرمان.

وأضافت الصحيفة أن بوفون يريد اللعب موسمًا آخر مع باريس سان جيرمان، على أمل الفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الوحيدة في مسيرته، ولكن رغبة الحارس المخضرم قد تصطدم برفض إدارة باريس سان جيرمان.

وأشارت ”سبورت ميدياست“ إلى أن آندريا آنيللي، رئيس يوفنتوس، قال في المؤتمر الوداعي لبوفون إن أبواب النادي ستظل مفتوحة أمام الحارس المخضرم.

وانضم بوفون، البالغ من العمر 41 عامًا، إلى باريس سان جيرمان الصيف الماضي، بعد أن أمضى مع الفريق 17 عامًا.

وشارك بوفون في 22 مباراة الموسم الحالي مع باريس سان جيرمان، استقبل فيها 18 هدفًا وحافظ على نظافة شباكه في 9 مباريات، علمًا أنه لعب 656 مباراة مع يوفنتوس، تلقى فيها 518 هدفًا، وحافظ على نظافة شباكه في 311 مباراة.