ميلان ينافس 3 أندية في سباق 50 مليون يورو

يواجه ميلان خطر التعثر مع تنافس 5 فرق في دوري الدرجة الأولى الإيطالي على بطاقة واحدة مؤهلة لدوري أبطال أوروبا، والتي يأتي معها دخل متوقع يبلغ 50 مليون يورو (56 مليون دولار).

وبعد أن حسم يوفنتوس اللقب قبل 5 مباريات على نهاية الموسم، وضمان نابولي وإنتر ميلان تقريبًا الانضمام إلى البطل في دوري الأبطال الموسم المقبل، ما زال السباق مفتوحًا على البطاقة الأخيرة المخصصة للدوري الإيطالي في مسابقة المستوى الأول للأندية في أوروبا.

ولا يزال ميلان بطل أوروبا 7 مرات متشبثًا بالمركز الرابع، لكن بعد سلسلة من النتائج المتواضعة، أصبح فريق المدرب غينارو غاتوسو ينظر خلفه في قلق مع اقتراب عدة منافسين منه.

ويملك ميلان، الذي تبددت آماله في إحراز أي لقب هذا الموسم بعد خروجه من قبل كأس إيطاليا على يد لاتسيو، أمس الأربعاء، 56 نقطة ويتقدم بـ4 نقاط فقط على لاتسيو صاحب المركز الثامن، ويأتي بينهما أتلانتا (56) وروما (55) وتورينو (53).

ويواجه فريق غاتوسو مهمة صعبة في تورينو، يوم الأحد، حيث يدرك أنه قد يتراجع خلف منافسه بناء على سجل المواجهات المباشرة إذا خسر، وقد يتقدم عليه أيضًا روما وأتلانتا.

وأمام روما مباراة تبدو سهلة على ملعبه ضد كالياري، بعد غد السبت، بينما يلتقي أتلانتا المتألق مع أودينيزي المتواضع، يوم الإثنين.

ووفق نموذج توزيع العوائد الخاص بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يمكن لأندية الدوري الإيطالي أن تتوقع الحصول على ما لا يقل عن 50 مليون يورو مقابل عدد المباريات والحوافز وحقوق البث التلفزيوني في دوري الأبطال حتى في حالة عدم تجاوز دور المجموعات.

وستكون هذه الأموال الإضافية مفيدة بالتحديد لميلان الذي يواجه تحقيقًا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بسبب مخالفة لوائح اللعب النظيف المالي.

ويتطلع ميلان إلى وضع حد لغيابه الممتد لـ5 مواسم عن دوري الأبطال، لكنه حقق فوزًا واحدًا في آخر 6 مباريات بالدوري مما سمح لمنافسيه بتقليص الفارق معه.

وخسر تورينو، الذي لم يسبق له التأهل لدوري الأبطال، مرة واحدة في آخر 13 مباراة.

وقال والتر ماتزاري مدرب تورينو بعد الفوز 1/0 في جنوة، يوم السبت الماضي: ”بالنظر إلى توقعات ما قبل بداية الموسم والتاريخ، من الواضح أن تورينو هو مفاجأة الموسم الحالي“.

وأضاف: ”بعد كل هذه السنوات، ينافس نادينا على هدف مهم“.

وعلى الجانب الآخر، لا يزال غاتوسو يحاول اكتشاف ما سار بشكل خاطئ مع فريقه في الشهر الأخير.

وسدد ميلان مرتين داخل إطار المرمى خلال هزيمته 0/1 أمام لاتسيو، أمس الأربعاء، وافتقد كشيشتوف بيانتك، هداف الدوري الإيطالي برصيد 21 هدفًا، مساعدة زملائه.

وقال غاتوسو: ”إنها لحظة صعبة، نواجه صعوبات وعلينا طي هذه الصفحة. يوم الأحد أمامنا مباراة كأس أخرى ضد تورينو“.

”لا أعتقد أن الأمر يتعلق بالجانب البدني فقط، بل أيضًا بالجانب الذهني والخططي؛ لأننا نؤدي بأقل من قدراتنا. هل أشعر بأن الفريق يدعمني؟ من الطبيعي أن يسأل المرء نفسه أسئلة لكني ما زلت قائد السفينة“.