بينهم ميراليم بيانيتش.. يوفنتوس ينوي بيع 3 من نجومه

ينوي نادي يوفنتوس الإيطالي بيع 3 من أبرز لاعبيه في سوق الانتقالات الصيفي المقبل، للحصول على الأموال اللازمة لتعزيز صفوفه.

وبحسب صحيفة ”لاغازيتا ديلو سبورت“ الإيطالي، فإن يوفنتوس ينوي بيع البرازيلي دوغلاس كوستا والبوسني ميراليم بيانيتش والأرجنتيني باولو ديبالا.

وأضافت الصحيفة في تقرير أن يوفنتوس ليس معتادًا على إنفاق ملايين الدولارات سنويًا مثل مانشستر سيتي الإنجليزي، أو باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقد لا يجد يوفنتوس صعوبة في بيع بيانيتش، حيث يتردد أن لاعب الوسط بين اللاعبين الذين يريد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان ضمهم إلى ريال مدريد، لكن النادي الإيطالي قد يُضطر لتقديم تنازلات بشأن ديبالا بالتحديد.

وأشارت“لاغازيتا ديلو سبورت“ إلى أن كوستا يمر بموسم مؤسف، حيث تعرض لعديد الإصابات، وأنه لن يغادر بأقل من 50 مليون يورو، في حين أن يوفنتوس يريد الحصول على 70 مليون يورو مقابل بيانيتش.

وبشأن إيكاردي أوضحت ”لاغازيتا ديلو سبورت“ أن يوفنتوس يسعى إلى التوصل لصفقة تبادلية مع إنتر ميلان، بحيث يتنازل عن ديبالا مقابل إيكاردي.

وعن اللاعبين الذين يسعى يوفنتوس إلى التعاقد معهم ذكرت الصحيفة أسماء: جواو فيليكس مهاجم بنفيكا، وفيدريكوا كييزا لاعب فيورنتينا، ونيكولو زانيولو لاعب روما، وصامويل أومتيتي، ورافائيل فاران لاعبا برشلونة وريال مدريد على الترتيب.

يشار إلى أن يوفنتوس أعلن رسميًا التعاقد مع الويلزي آرون رامسي مجانًا، مع نهاية عقده مع آرسنال بنهاية الموسم الحالي.