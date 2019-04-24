لاتسيو يصعق ميلان ويتأهل لنهائي كأس إيطاليا (فيديو)

تأهل لاتسيو لنهائي كأس ايطاليا لكرة القدم بعد أن سجل خواكين كوريا هدف الفوز 1-صفر خارج ملعبه على ميلان في إياب الدور قبل النهائي لتستمر حالة السخط في سان سيرو اليوم الأربعاء.

واخترق لاتسيو دفاع ميلانو في هجمة مرتدة ومرر تشيرو إيموبيلي إلى كوريا الذي سدد بين قدمي الحارس بيبي رينا في الدقيقة 58.

وكان هذا الهدف الوحيد في المواجهتين ليصعد لاتسيو للنهائي في انتظار الفائز من لقاء أتلانتا وفيورنتينا غدا الخميس.

وقضت هذه الهزيمة على أحلام ميلان في تحقيق أول لقب كبير منذ تتويجه في دوري الدرجة الأولى الايطالي عام 2011.