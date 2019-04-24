الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ميلان ضد لاتسيو اليوم في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا

يصطدم ناديا ميلان ولاتسيو، مساء اليوم الأربعاء، في إياب الدور نصف النهائي لكأس إيطاليا، وسط أجواء مشحونة بين لاعبي الفريقين، من أجل حجز بطاقة الصعود إلى المباراة النهائية المحدد لها الـ15 من مايو المقبل بملعب ”الأولمبيكو“ بالعاصمة الإيطالية ”روما“.

وشاءت الصدف أن يتواجه الفريقان في دور الأربعة للموسم الثاني تواليًا، وكانت الغلبة في 2018 لميلان الذي تعادل سلبًا على أرضه في الذهاب ثم خرج من الملعب الأولمبي في العاصمة ببطاقة تأهله إلى النهائي بعد فوزه بركلات الترجيح إثر تعادلهما دون أهداف أيضًا.

لكن الفرحة لم تكتمل، إذ فشل ميلان في إحراز لقب المسابقة للمرة الأولى منذ 2003 بعد اصطدامه بغريمه يوفنتوس في النهائي، لكن خروج بطل الأعوام الأربعة الأخيرة من ربع النهائي على يد أتالانتا (صفر – 3)، فتح الطريق أمام الفريق اللومباردي ليحلم باللقب.

وقطع فريق المدرب جينارو غاتوزو خطوة مهمة نحو التأهل إلى النهائي الخامس عشر في تاريخه المتوج بخمسة ألقاب فقط، وذلك بتعادله ذهابًا في الملعب الأولمبي دون أهداف.

ويدخل ناديا ميلان ولاتسيو مباراة اليوم بعدما تلقيا ضربة قوية نحو تحقيق حلم الصعود للنسخة المقبلة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، إذ تعادل ميلان مع بارما 1 / 1 كما خسر لاتسيو على ملعبه أمام كييفو 1 / 2.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتنطلق مباراة ميلان ولاتسيو في تمام الساعة التاسعة إلا ربعًا بتوقيت القاهرة، العاشرة إلا ربعًا بتوقيت السعودية، وتذاع عبر بضع قنوات أوروبية أبرزها TRT Spor HD، وRai 1، وBT Sport 2 / HD.