تقارير: صفقة تبادلية محتملة بين إنتر ميلان ومانشستر يونايتد

قالت صحيفة ”غازيتا ديلوسبورت“ الإيطالية، إن مستقبل المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، لاعب إنتر ميلان، لا يزال موضع شك كبير، رغم عودته مرة أخرى للمشاركة في مباريات النيراتزوري، عقب فترة غياب استمرت ما يقرب من شهرين، نتيجة الأزمة التي اشتعلت بين اللاعب وإدارة النادي، التي قررت سحب شارة القيادة منه.

وأضافت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يتصدر سباق التعاقد مع إيكاردي الموسم المقبل.

وتابعت: ”يتصدر سان جيرمان حاليًّا سباق ضم إيكاردي متفوقًا على نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، إذ يرغب مسؤولو بطل فرنسا في ضم الأرجنتيني كي يكون بديلًا للمهاجم الأوروغواياني إدنسون كافاني، الذي يبلغ من العمر 32 عامًا“.

وأشارت تقارير إلى أن كافاني يستعد لمغادرة باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، وهو ما دفع إدارة الفريق الفرنسي للانقضاض على إيكاردي، 26 عامًا، قبل أندية أوروبية أخرى ترغب في ضمه.

وينتهي عقد إيكاردي برفقة إنتر ميلان في صيف 2021، ويرفض اللاعب إلى الآن التوقيع على عقد جديد مع ناديه، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه لرحيله بنهاية الموسم الجاري.

ووفقًا لتقرير آخر نشرته صحيفة ”كوريري ديلوسبورت“، فإن إيكاردي يمكن أن يدخل في صفقة تبادلية مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، مقابل ضم البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو إلى النيراتزوري.