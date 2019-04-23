أبرز عناوين الصحافة الرياضية العالمية.. كريستيانو رونالدو يتحكم في صفقات يوفنتوس (صور)

شكلت لقاءات منتصف الأسبوع في أوروبا، وخصوصًا لقاء ألافيس وبرشلونة الذي قد يتوج الفريق الكاتالوني باللقب في حال خسارة أتلتيكو مدريد، وتعادل تشيلسي، وتصريحات بول بوغبا، ومستقبل يوفنتوس، أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية.

كما اهتمت الصحف بعودة فينسيوس جونيور للعب رفقة ريال مدريد وتألق أتلانتا في الدوري الإيطالي وتصريحات إيرنستو فالفيردي مدرب برشلونة وتألق أياكس هذا الموسم.

الصحف الإسبانية

سبورت

ركزت سبورت على الحوار الذي أجرته مع إيرنيستو فالفيردي مدرب برشلونة والذي كشف عن الجانب الآخر من شخصيته، وجاء في عنوان الحوار: ”من لا يقرأ لا يعلم ما يقوله“.

كما تحدثت عن لقاء ديبورتيفو ألافيس وبرشلونة وكتبت: ”الفوز والانتظار“، في إشارة لكون الفريق مرشحًا للتتويج في حال خسارة أتلتيكو مدريد الأربعاء أمام فالنسيا.

كما اهتمت بلقاء جيرونا وبلد الوليد الحاسم في صراع البقاء ووصفته بـ ”لقاء حياة أو موت“.

الموندو ديبورتيفو

بدورها ركزت موندو ديبورتيفو على لقاء ديبورتيفو ألافيس وبرشلونة وكتبت: ”الفوز والانتظار“، في إشارة لكون فوز الفريق وهزيمة أتلتيكو مدريد أمام فالنسيا يمنحانه اللقب قبل 4 جولات من نهاية الليغا.

ماركا

ركزت ماركا على رغبة الشاب البرازيلي فينسيوس جونيور بالظهور الأول في عهد المدرب زين الدين زيدان بعد عودته من الإصابة وكتبت ”فينسيوس مجنون بإظهار مؤهلاته لزيدان“.

كما تحدثت الصحيفة عن لقاءات الجولة 34 من الليغا.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة البريطانية على تصريحات الفرنسي بول بوغبا قبل مواجهة مانشستر سيتي والتي تحدث خلالها عن هزيمة مانشستر يونايتد المذلة أمام إيفرتون 4-0 والتي افتقد خلالها أداء اللاعبين للاحترام.

كما اهتمت الصحيفة بتعادل تشيلسي أمام بيرنلي 2-2 في صراع ”التوب فور“ وأمل تشيلسي الضعيف بحسب الإحصائيات الخاصة بمدربه ساري.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

تحدثت الصحيفة عن مستقبل يوفنتوس بعد الفوز باللقب الثامن على التوالي وكتبت ”السكوديتو التاسع ودوري الأبطال.. الانطلاقة“، في إشارة لبداية الفريق في التفكير في الموسم القادم من خلال تعاقدات جديدة أبرزها عودة الفرنسي بول بوغبا والمهاجم كييزا.

كما تحدثت الصحيفة عن فوز أتلاتنا على نابولي 2-1 وكتبت ”أتلانتا رائع“.

كورييه ديلي سبورت

اهتمت الصحيفة بتعاقدات يوفنتوس للموسم القادم مؤكدة أن الفريق يهيئ ميركاتو على ضوء رغبة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ويضم عدة أسماء مرشحة كالفرنسي فاران والإسباني إيسكو زميليه السابقين في ريال مدريد والنجم الصاعد البرتغالي جواو فيليكس الملقب بـ ”رونالدو الجديد“ وعدة لاعبين في الدوري الإيطالي.

الصحافة الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة الفرنسية على عودة نيمار لباريس سان جيرمان والتي تزامنت مع تألق كليان مبابي وتسجيله هاتريك وكتبت ”الاثنان معًا أفضل“.

فرانس فوتبول

ركزت المجلة الفرنسية في عددها الأسبوعي على تألق فريق أياكس الهولندي بلاعبيه الشباب وبلوغه نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد إقصائه حامل اللقب ريال مدريد ويوفنتوس في دوري 16 وربع النهائي ووصفته بفريق السنة، وبحسب أحد المتخصصين فقد قال للمجلة: ”لا ينقص الفريق الحالي سوى كرويف“.

كما اهتمت الصحيفة بتتويج باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي للمرة السادسة في 7 مواسم.

كما اهتمت الصحيفة بقضية العنصرية في الملاعب الأوروبية من خلال الدوري الإيطالي.