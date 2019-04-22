أتلانتا يسقط نابولي ويشعل صراع دوري أبطال أوروبا في الدوري الإيطالي (فيديو)

انتزع أتلانتا فوزًا مثيرًا على مضيفه نابولي، بنتيجة 2/1، الاثنين، ضمن مباريات المرحلة الـ33 من الدوري الإيطالي.

وكان نابولي سباقًا إلى التسجيل عبر البلجيكي درايس ميرتينز، في الدقيقة 28، وانتهى الشوط الأول على هذه النتيجة.

وأدرك الكولومبي دوفان زاباتا التعادل لأتلانتا في الدقيقة 69، في حين تكفل الكرواتي ماريو بازاليتيش، بتسجيل هدف الفوز للضيوف، قبل 10 دقائق من نهاية المباراة.

ورفع الفوز رصيد أتلانتا إلى 56 نقطة، ليتقدم إلى المركز الرابع، في حين تجمد نابولي عند 67 نقطة، في المركز الثاني، بفارق 20 نقطة عن يوفنتوس، الذي أحرز اللقب للمرة الثامنة على التوالي.

ويتساوى أتلانتا مع ميلان في عدد النقاط، ويأتي خلفهما روما ويملك 55 نقطة في المركز السادس.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى مباشرة إلى دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل