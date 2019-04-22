أسطورة يوفنتوس: لاعبونا يعانون من وجود كريستيانو رونالدو

اعتبر ماركو تارديلي أحد أساطير فريق يوفنتوس ومنتخب إيطاليا الفائز بكأس العالم 1982 في إسبانيا أن تواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو في السيدة العجوز فرض مستوى معينًا على باقي اللاعبين الذي يقدمون أقل وأبرزهم الأرجنتيني باولو ديبالا.

وقال تارديلي في تصريحات لقناة “ راي سبورت ”: “ يوفنتوس يحتاج عملًا كبيرًا على صعيد إدارة الفريق ، أعتقد أن رونالدو لعب كثيرًا هذا الموسم وهو من يفرض ذلك، كان بإمكانه فعل المزيد أمام أياكس .“

وأضاف النجم السابق للفريق: “ أعتقد أن بعض اللاعبين يقدمون مستوى أقل منه، إنهم يعانون معه دون وعي بذلك، ديبالا أحدهم .“

ويعتقد الكثير من أنصار يوفنتوس أن النجم الأرجنتيني باولو ديبالا تراجع مستواه بشكل كبير هذا الموسم، وأصبح مرشحًا للرحيل، حيث تشير التوقعات لصفقة تبادلية بين يوفنتوس وإنتر ميلانو ينتقل بموجبها المهاجم ماورو إيكاردي لورينو مقابل رحيل ديبالا لميلان.