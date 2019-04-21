عناوين الصحف الرياضية العالمية: رونالدو يصنع التاريخ.. وبرشلونة على بعد فوزين

شكل فوز يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي للمرة الثامنة على التوالي بنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي دخل التاريخ، واقتراب برشلونة من لقب الدوري الإسباني، أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح الأحد.

كما ركزت الصحف على تصريحات زيدان بشأن تعاقدات ريال مدريد وتغيير خططه الفنية الموسم المقبل، وفوز مانشستر سيتي على توتنهام وإصابة البلجيكي كيفن دي بروين .

الصحف الإسبانية

ماركا

تحدثت الصحيفة عن تصريحات المدرب الفرنسي زين الدين زيدان قبل لقاء بلباو، وكتبت: ”زيدان سيغير طريقة اللعب“، في إشارة لما قاله حول خطط جديدة للفريق الموسم المقبل.

وركزت الصحيفة على فوز يوفنتوس بالدوري الإيطالي، وكتبت: ”رونالدو يصنع التاريخ“، في إشارة لفوزه بلقب الدوريات الثلاثة الكبرى.

كما تحدثت عن فوز برشلونة على ريال سوسيداد وفوز أتلتيكو مدريد على إيبار.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة على ريال سوسيداد 2-1 واقترابه من لقب الليغا، وكتبت: ”على بعد فوزين“، في إشارة لحاجة الفريق إلى 6 نقاط من 5 لقاءات.

كما تحدثت عن لقاء ريال مدريد وبلباو من خلال رغبة زيدان تجريب لاعبيه ورغبة المنافس في التأهل لمنافسة أوروبية.

سبورت

ركزت سبورت على فوز برشلونة على ريال سوسيداد، وعنونت: ”الاقتراب من اللقب“، في إشارة لحاجة الفريق لفوزين فقط.

كما تحدثت عن تصريحات زيدان والتي أعلن خلالها عن حاجة ريال مدريد لتعاقدات جديدة، وخسارة جيرونا أمام سيلتا فيغو التي وضعته في موقف محرج في مؤخرة الترتيب.

كما ركزت على نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات، إذ سيواجه برشلونة فريق بايرن ميونخ بحثًا عن التأهل للنهائي.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة البريطانية على فوز مانشستر سيتي الصعب على توتنهام 1-0 في الدوري الإنجليزي، وخسارته لأهم نجومه البلجيكي كيفن دي بروين بسبب الإصابة من خلال تصريحات بيب غوارديولا، الذي أكد أن المنافس كان قويًّا، ومن خلال التركيز على الحظ العاثر للدولي البلجيكي الذي عاش موسمًا صعبًا مع الإصابات.

الصحيفة تحدثت -أيضًا- عن لقاء ليفربول وكارديف وكتبت نقلًا عن كلوب: ”الضغط؟ ما هو الضغط؟، في إشارة لنفي المدرب تعرض لاعبيه للضغط من المنافس وتوالي اللقاءات.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز يوفنتوس بالدوري الإيطالي للمرة الثامنة على التوالي، وكتبت: ”لا نهائية: السكوديتو رقم 8“.

كورييه ديلو سبورت

ركزت الصحيفة الإيطالية بدورها على تتويج يوفنتوس بلقبه الثامن على التوالي بالدوري الإيطالي، وكتبت: ”لا نهاية“، مع التأكيد على استمرار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الفريق برفقة المدرب أليغري.

كما اهتمت الصحيفة بلقاء إنتر ميلان وروما، الذي انتهى بالتعادل 1-1 وأبقى الفريقين في مركزيهما.

الصحف الفرنسية

ليكيب

تحدثت الصحيفة عن فوز أولمبيك مارسيليا على غانغون في الدوري الفرنسي وبقائه في المنافسة على التأهل للمنافسات الأوروبية وكتبت: ”ملتصقين حلمهم“.

كما ركزت على لقاء باريس سان جيرمان وموناكو والذي قد يشهد تتويج الفريق الباريسي باللقب.